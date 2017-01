EXCLUSIV Cum a salvat-o Ion Iliescu pe Steaua » CSA a "brevetat" falimentul în fotbal!

khal_37 • 23 Ianuarie 2017, 13:08

Postat de catalynn pe 23 Ianuarie 2017, 12:33

Steaua nu mai exista din 2003, iar clona becalistă e orice vrei tu numai echipa "sistemului" nu! Echipe ale sistemului au fost Unirea Urzicei, Otelul Galați si CFR Cluj. Insa, ne place sa o recunoastem sau nu, toti au atârnat la banii ciobanului ... Nu doar ai ciobanului, ci si ai acționarilor lui Dinamo atunci cand Borcea si ai săi aruncau cu banii in arbitri ... Acum ca aveti un patron sarac, plus ca e PSDist (sistemul e opusul PSDului, fiind format sub si de Basescu care ii ura pe PSDistii din străfundul sufletului) e mai greu ...