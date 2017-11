EXCLUSIV I-a scos banii din buzunar lui Bokila » Situație incredibilă după Gaz Metan - Dinamo

Articol de — Andrei Crăiţoiu, Iulia Iordache Luni, 06 Noiembrie, 09:00

Jeremy Bokila era fericit la finalul partidei Gaz Metan - Dinamo, 3-0, știind că a înscris primul gol în tricoul lui Dinamo.

"Mă bucur pentru el, chiar avea nevoie de o reușită. E bine că și-a recăpătat încrederea", spunea căpitanul roș-albilor, Paul Anton. Din păcate pentru congolez, raportul de meci nu-l mai indică drept marcator!

Sursele Gazetei susțin că, în primă fază, Istvan Kovacs a trecut în documentul oficial ca marcatori: Salomao, Paul Anton și Bokila. Nu i-a atribuit lui primul gol, dar i l-a pus pe ultimul, unde pe reluările TV se vedea clar că mingea a fost trimisă în proprie poartă de Ovidiu Bic!

La 15 minute de la finalul partidei, la solicitarea Gazetei, observatorul jocului, Patriţiu Abrudan, a comunicat redactorului ziarului că arbitrul Kovacs îl va trece în raport pe Jeremy cu două goluri: "Primul și ultimul gol sunt marcate de Bokila!".

Conform contractului pe care-l are cu Dinamo, Jeremy are 500 de euro primă pentru fiecare gol sau pasă de gol pe care o are în tricoul "câinilor". Dacă sâmbătă seară era sigur că are cel puțin un gol marcat și 500 de euro în cont, situația s-a schimbat radical ieri dimineață.

Kovacs a modificat raportul, iar surse din cadrul CCA au declarat pentru Gazetă că Bokila nu apare ca marcator al niciunui gol la Mediaș: "Primul gol i-a fost trecut lui Salomao pentru că mingea era intrată în poartă în momentul în care Bokila o atinge! A doua reușită e clară, Paul Anton din penalty, iar golul trei i-a fost atribuit medieșeanului Ovidiu Bic drept autogol".

DECIZIE » Când e autogol și când nu

În minutul 20 al partidei Viitorul - Sepsi, Eric de Oliveira a șutat, mingea a fost deviată evident în propria poartă de Dumbravă, însă "centralul" Adrian Comănescu l-a trecut în raport pe brazilian ca autor al golului. Gazeta a luat legătura cu unul dintre arbitrii activi în L1 pentru a explica această decizie: "Dacă mingea este deviată de un jucător advers, golul îi este atribuit celui care a tras. Se consideră autogol doar dacă jucătorul advers joacă efectiv mingea înainte ca aceasta să intre în poartă. Acesta e motivul pentru care Eric a fost notat cu gol, la fel cum a fost trecut Burlacu la meciul Craiova - FCSB, când mingea a fost deviată de Larie în proprie poartă".