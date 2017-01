EXCLUSIV Steaua '86 e ruptă în două! » Bărbulescu îl acuză pe Duckadam: "Vorbește mult și prost. A luat apucăturile de la Gigi Becali! E o pată neagră pe istoria Stelei"

gabir • 29 Ianuarie 2017, 17:47

Din pacate FC Steaua Bucuresti isi traieste ultimele zile. E pe moarte! Poate in ceasul al 12-lea Becali va intelege ca piederile lui vor fi mult mai mari daca continua un razboi inutil! Cat despre CSA aceasta echipa nu are cum sa fie reprezentativa atat timp cat este in ligile inferioare. Steaua nu poate sa existe decat in liga I si in cupele europene! Ma intreb daca nu cumva Armata a avut un interes ca atatia ani Steaua sa fie finantata de Becali! Pentru ca de stiut au stiut de la inceput!