EXCLUSIV Steaua mai dă un tun! Gigi l-a convins pe Budescu: "Vine în România să semneze contractul!". Cifrele mutării

1 1 Ah si inca ceva PT toti frustati dinamovisti cand o sa jucati si voi in champions league va dam voie noi fcsbistii sa latrati... Pana atunci puteti sa mimati doar "miau"

Ah si inca ceva PT toti frustati dinamovisti cand o sa jucati si voi in champions league va dam voie noi stelisti sa latrati... Pana atunci puteti sa mimati doar "miau"

tzusti_reloaded • 22 Ianuarie 2017, 06:15

Postat de 88gore88 pe 22 Ianuarie 2017, 03:13 Ce se mai hranesc astia cu prostia voastra,....bv gsp,le-ai mai aratat inca o data care le este nivelul...gsp vs fraieiri 1-0.... Referitor la subiect,Budescu nu mai este cel din urma cu 2-3 sezoane,sa nu asteptati minuni de la el...

UNII DOAR URASC CEVA SI S ATAT DE TANTALAI INCAT LE BAGA BANI IN BUZUNAR ASTORA DI LA JI ES PI.. CARE DOAR DIN HATEREALA SE MAI HRANESC. IN LOC SA I LASE SA SE DUCA ..IN FALIMENT..