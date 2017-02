EXCLUSIV Superechipa care renaște în Liga 1 » Investiții de Champions League: "Vor fi 3-4 oameni, iar eu voi sta în umbră! Am vorbit și cu persoane din străinătate"

Articol de — Justin Gafiuc, Marius Mărgărit Miercuri, 08 Februarie, 10:26

Marian Băgăcean, 43 de ani, a cumpărat 62% din acțiunile clubului CFR Cluj și are planuri mari cu echipa ardeleană.

Omul de afaceri a acordat un interviu de 3 pagini pentru ediția de azi a Gazetei Sporturilor și a vorbit despre planurile pe care le are cu CFR. Băgăcean a spus că de la vară vrea să aducă 3-4 oameni în conducerea clubului, chiar și din străinătate, pentru a face o echipă puternică.

"Am vorbit deja cu antrenorul Miriuţă, cu preşedintele Iuliu Mureşan. Cel puţin până la finalul sezonului vor rămâne, nu se pune problema unor schimbări. Am discutat însă cu mai multe nume mari din fotbalul românesc şi internaţional şi vom face o echipă managerială puternică, cu specialişti care vor aduce un plus de valoare. Va fi o echipă mică, de 3-4 oameni, pentru că dacă ar fi prea numeroasă s-ar disipa informaţia.

Criteriul, pentru fiecare, va fi performanţa. Echipa se va ocupa de club, eu voi rămâne în umbră. Şi mă voi implica doar în problemele financiare sau în cele legate de obiectivele de performanţă", a spus Băgăcean în exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor.

Interviul integral cu Marian Băgăcean poate fi citit în ediția tipărită a Gazetei Sporturilor sau pe platforma Gazeta Digitală și puteți afla ce ce se întâmplă cu Arpad Paszkany, despre ieșirea din insolvență și despre meciul cu Steaua.

