EXCLUSIV Ultimele detalii despre starea lui Andrei Ivan » Atacantul a fost înlocuit după "tumba bucuriei"

sange_alb.rosu • 05 Februarie 2017, 19:05

Postat de observator_federal pe 05 Februarie 2017, 17:33

In ciuda inflatiei de supertalente lansate in mercato de "regele" de la Ovidiu, Ivan se prezinta ca lider de generatie in fotbalul nostru. Are o mare impetuozitate si tehnica in regim de viteza, rezistenta fizica si este dispus la efort. In jocul echipei el este chiar vedeta (are si personalitate si reusite tehnice), si nu o furnica harnica si disciplinata cum sunt mai toti cei de la Viitorul.