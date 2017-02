EXCLUSIV Un român care a jucat cu Dielna îl caracterizează pe fundașul dorit de Dinamo: "Are un picior stâng foarte bun"

valyomanyd • 05 Februarie 2017, 22:31

Postat de zidane92 pe 05 Februarie 2017, 21:00

Nu mai vrem elefanti ca cecarelli,dielna, bawab sau romera la dinamo! Vrem sa joace copiii : ciobotariu, nedelcearu, corbu, filip, tircoveanu, dudea, ion gheorghe, neata,vlad olteanu meci de meci, nu vedeti ca am mai pierdut inca un an, in ultimii 10 ani am castigat un titlu si un loc 3, in rest prezente pe locurile 5,6,7 e momentul sa facem o reconstructie din temelii nu cu joeli si durimei sau cu elefanti ca cecarelli, sa fie numai tineri sub 25 de ani si 3 maxim 4 jucatori in lot in jur de 30, avem palic, avem nistor inca 1-2 tot asa si e suficient!