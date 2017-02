EXCLUSIV UPDATE + FOTO Probleme mari în Liga 1 » Președintele LPF și Șfaițer au luat decizia în legătură cu disputarea meciului de mâine

Articol de — Ionuţ Tabultoc Vineri, 10 Februarie, 17:17

FC Botoșani și CSU Craiova ar trebui să se întâlnească mâine, de la ora 18:00, în etapa a 23-a din Liga 1, însă partida ar putea fi amânată din cauza condițiilor meteorologice.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Cornel Șfaițer, președintele moldovenilor, susține că instalația de încălzire a gazonului funcționează, însă ia în calcul și o eventuală amânare a meciului cu CSU Craiova.

"Este foarte frig. Funcționează instalația, dar în ultimele seri au fost -22 de grade. Ne-am luat angajamentul să facem tot ce ține de noi. Instalația nu face față, s-a anunțat vremea asta rece. Noi am curățat tribunele, dar ieri, dedesubt, sub zădapă, care are un strat de 25-30 de centimetri, nu era înghețat.

Astăzi însă este foarte rece și este înghețat. În curând vom lua o decizie cu cei de la Ligă. A venit și echipa și staff-ul tehnic și vom lua o decizie, este o situație mai specială", a declarat Șfaițer la TV Digi Sport.