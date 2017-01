EXCLUSIV VIDEO+FOTO Un fost portar al Stelei s-a retras și și-a deschis academie! Dezvăluie cum a fost conflictul cu Becali și recunoaște: "Mi s-a propus să fac blat"

Articol de — Alin Grigore Luni, 16 Ianuarie

Ștefan Ciuculescu s-a lăsat de fotbal la doar 23 de ani, însă are un proiect măreț. În luna septembrie a anului trecut a deschis o academie de portari și s-a alăturat și școlii de fotbal Tică Dănilescu.

Fostul portar a vorbit într-un interviu în exclusivitate despre motivele plecării sale de la Steaua în 2012, echipă la care petrecuse 12 ani, însă la care n-a reușit să debuteze într-un meci oficial.

Totodată, Ciuculescu a vorbit și despre așa zisul conflict cu Gigi Becali, dar și despre motivele care l-au împins să renunțe la cariera sa la doar 23 de ani. Fostul goalkeeper recunoaște că de-a lungul timpului i s-a propus să facă și blaturi.

2 meciuri

pe banca Stelei în Liga 1 are Ciuculescu în sezonul 2011-2012, deși era văzut ca o speranță a fotbalului românesc

Ciuculescu are acum 12 copii pe care-i pregătește, însă astăzi au venit 3 dintre ei. Unul are 15 ani și joacă la juniorii Stelei lui Becali, iar ceilalți 7, respectiv 8 ani. Ședința de pregătire a început cu o întrebare dificilă din partea copiilor pentru fostul portar: "Dumneavoastră la care Steaua ați jucat?".

"Există o singură Steaua și la aia am jucat eu. Pentru mine Steaua adevărată e CSA. Eu am jucat la Steaua, iar cea de acum e FCSB. Steaua adevărată e cea cu vechea siglă, nu cea de acum", a fost răspunsul lui Ciuculescu pentru copii.

- Ștefan, ai renunțat la fotbal la doar 23 de ani. De ce?

- Mi-am dorit altceva. Consider că la noi fotbalul e într-o situație dificilă. Nu mai este cum credeam eu că trebuie să fie tratat jucătorul de fotbal. Acum ești considerat sclav dacă joci fotbal, dar sper să se schimbe situația. Așa că am decis să o iau pe calea antrenoratului. Mi-au trebuit doar două zile să mă decid să deschid o academie de portari. Vreau să șlefuiesc eu portarii, să-i pregătesc cum consider eu. Voi încerca să schimb ceva măcar la nivelul juniorilor.

- Cum ai luat această decizie?

- Important e că fac ce-mi place și fac ceea ce am învățat. Vreau să ajut cu experiența mea alți copii. În septembrie, când jucam la CSM Oltenița am avut o dezamăgire și atunci m-am decis să deschid academia. După meci am ajuns acasă și le-am spus alor mei că nu vreau să mai fac fotbal. Am considerat că acesta a fost cel mai potrivit moment. N-am vrut să mă duc la muncă, să am un program fix, ci am vrut să fac ce-mi place.

- Spune-mi mai multe despre academia ta.

- Ceea ce vreau eu să fac în România e ca un ajutor pentru micii portărei sau pentru portarii care vor să se perfecționeze. Cum eu am fost ajutat de nume uriașe, așa vreau și eu să ajut. Odată cu ei vreau să cresc și academia, dar și eu ca antrenor. La ora actuală avem o singură competiție de portari în România pe care eu am câștigat-o de două ori și o dată am ieșit pe locul 2 organizată de doi prieteni buni de-ai mei. Bătălia portarilor se numește. Eu vreau să aduc în România un nou tip de competiție pentru portari. Nu dezvălui mai multe pentru că nu vreau să mi se fure ideea.

- Cum te privesc părinții care-și lasă copiii pe mâna unui antrenor tânăr de doar 23 de ani?

- Începutul e greu din cauza vârstei, dar părinții au încredere în mine. Am luat niște copii cărora eu le-am pus mănușile în mâini, au crescut timp de 4 luni și sunt mulțumiți părinții. Asta îmi dă mai multă încredere

"Mi-ar plăcea o colaborare cu hagi"

- Cum ai ajuns să lucrezi cu domnul Dănilescu?

- E ca tăticul meu. E simplu! M-am apucat de antrenorat, am deschis academia, iar nea Tică m-a sunat și m-am prezentat la dânsul la birou, am discutat și ne-am înțeles. Dânsul și cu fiul său Cătălin mă cunosc de când eram junior la Steaua. Eu încerc să-mi fac treaba la fel de bine și aici la Școala de Fotbal FC Dănilescu la fel cum o fac la academia mea, pentru că copiii tot din mâna mea vor ieși. Trebuie să-i tratez la fel pe toți. Oamenii nu te uită ca antrenor cum nici eu nu-l uit pe primul om care mi-a băgat mănușile în mâini: nea Vasile Iordache.

- Câți copii pregătești acum?

- Am 5 copii la academie și 7 portărei la FC Dănilescu. Urmează să mai aducem portărei printr-o selecție. Ca la fiecare club și la FC Dănilescu se cere performanță. Am vise mari. Vreau să fac cea mai mare academie de portari din România. Dacă visul de a deveni portar la o echipă mare din România nu mi l-am putut îndeplini poate și din vina mea, dar poate și din vina altora, vreau ca această academie să fie cea mai importantă din România.

- Cum ar suna o colaborare între academia ta și cea a lui Hagi?

- Mi-aș dori să pot face ce a făcut dânsul acolo. Aș fi onorat să lucrez cu dânsul. Nu toți pot lucra cu Gheorghe Hagi. Mi-ar plăcea, dar nu cred că e cazul acum. În viitor nu se știe niciodată.

- Te-ai gândit să faci pasul și să devii antrenor cu portarii la Liga a 2-a?

- Da, dar trebuie să mai aștept să cresc. Odată cu vârsta probabil voi face și acest pas. Acum nu mă văd să lucrez cu oameni mai mari ca mine pentru că nu am experiența necesară să-i pot trata pe ei ca pe niște jucători din postura de antrenor. I-aș considera doar colegi.

- În România e o problemă cu licențele antrenorilor. La tine cum e situația la copii și juniori?

- Nu am licență, am doar atestatul de gradul 2 de când am terminat liceul sportiv. Pot antrena copii de până la 16 ani, nu-mi fac probleme. Acum am văzut că sunt și școli particulare care oferă licențe. Dar de ce să-mi iau licența Pro? Sunt o grămadă de antrenori care stau pe bară.

- Cum a fost perioada ta petrecută la Steaua?

- Una foarte frumoasă. Din 15 ani de fotbal am stat 12 sau 13 ani la Steaua. La 7 ani am început la Steaua. La 15 ani am fost promovat la echipa a doua, după jumătate de an am fost promovat la echipa mare. Am avut șansa să stau în vestiar cu nume mari din fotbalul românesc. Singurul lucru de care-mi pare rău e că n-am putut face mai mult. Într-un fel îmi pare rău, dar am pornit acum pe un drum de care nu-mi pare rău.

- Care au fost cele mai frumoase și cele mai urâte momente în tricoul Stelei?

- Nu voi uita niciodată momentul acela când aveam 15 ani și jumătate, domnul Stoichiță era antrenor, iar noi eram în cantonament la Poiana Brașov. Am avut un amical cu Snagovul, iar în cantonament eram doar eu cu fratele meu mai mare Robinson Zapata. La pauză m-a întrebat nea Mihai dacă vreau să intru și i-am zis da direct. M-a întrebat dacă am emoții, dacă am ceva. Și i-am zis că de-aia sunt aici ca să joc și m-a băgat. Am dat și pasă de gol lui Bogdan Stancu (râde). Cel mai urât moment de la Steaua a fost scandalul cu domnul Gigi Becali că l-aș fi imitat.

"MI-AR PLĂCEA SĂ VORBESC CU GIGI BECALI"

- Dar de unde a pornit toată treaba asta cu imitatul?

- Nu știu sincer să fiu, dar eu nu l-am imitat. Niciodată nu mi-am permis să-l imit pe dânsul. Da, am imitat pe altcineva, pe Dinescu, pe Ceaușescu. Asta am făcut-o, dar niciodată pe dânsul!

- Ai avut vreo discuție cu Becali?

- Mai venea prin vestiar, ne mai saluta. De obicei venea de la Muntele Athos. Față-n față doar eu cu el n-am vorbit niciodată, dar mi-ar plăcea. Orice vrea dânsul sunt dispus să vorbesc față-n față.

- Cu ce foști colegi mai ții legătura?

- Cu foarte mulți. Cu Florin Costea, Răzvan Stanca, Tătărușanu, Rufay (n.r. Zapata), Cristi Tănase, Chipciu, Stanciu, Chiricheș, Gardoș. Eu consider că am avut un respect față de ei, iar ei au apreciat asta și m-au luat așa în lumea lor, lumea fotbaliștilor.

- Ai vorbit vreodată cu Zapata despre scandalul CSA - Gigi Becali?

- Da, luna trecută când a fost în țară. Nici el nu știe ce să spună. E o nedumerire totală ce se întâmplă acum la Steaua. Mai avem puțin și cred că lucrurile se vor lămuri. El mi-a spus același lucru pe care-l zic și eu: am jucat la Steaua. Acum la care Steaua nu se știe. Asta pe care o am în piept e Steaua pentru mine (n.r. arată cu degetul spre vechea siglă a Stelei).

- Dacă ai da timpul înapoi te-ai mai duce la Steaua?

- Odată cu timpul albești și ajungi să te gândești că dacă ai fi avut atunci mintea de acum... Așa aș face și eu. Chiar dacă am 23 de ani aș da timpul înapoi și aș vrea să am mintea de acum, dar e imposibil. N-aș mai face greșelile pe care le-am făcut. Probabil aș fi mult mai serios decât am fost.

- Cum vezi viitorul CSA-ului dacă va avea câștig de cauză cu Gigi Becali?

- Singurul câștig al CSA-ului în acest moment este că acei copii care vin se pot antrena și pot sta lângă niște nume mari ale fotbalului românesc. Sunt oameni ca Radu Troi, e domnul Bumbescu, domnul Aelenei. Despre Lăcătuș nu vorbim pentru că e o legendă vie a fotbalului românesc. Lăcătuș face parte din Steaua. E un plus mare pe care CSA-ul îl are în momentul de față. E și un risc. L-ai adus pe Lăcătuș, acum nu poți s-o dai la întors că nu poți face anumite lucruri. CSA trebuie să-și asume riscul ăsta. Sunt suporteri care sunt lângă ei cum ar fi cei de la Peluza Sud pe care-i știu. Ar fi o dezamăgire foarte mare dacă nu s-ar întâmpla ceea ce vor să facă.

"AȘ PUTEA JUCA PENTRU CSA ÎN LIGA A 5-A, DAR PE BECALI L-AȘ REFUZA"

- Te-ai reapuca de fotbal dacă ai fi chemat de CSA Steaua în Liga a 5-a?

- Cu cea mai mare plăcere i-aș ajuta. I-am spus-o și lui nea Marius că vin la CSA și joc fără bani. Pentru mine CSA înseamnă Steaua. M-aș apuca din nou de fotbal. Nu vreau să ratez șansa să joc din nou la Steaua. Acum dacă sunt bun sau nu rămâne să decidă antrenorul. Nu mă duc eu Ciuculescu să joc direct acolo. Mă antrenez și antrenorul decide dacă pot juca. Dar nu cred că s-ar pune problema. Cred că aș putea juca și în Liga 1.

- Dacă ți-ar propune Becali să te întorci la Steaua ai accepta?

- Te-ai exprimat greșit. Nu e Steaua. Poate să-mi propună să mă duc la echipa lui Fotbal Club Sportiv Becali. Respectuos l-aș refuza pentru toți banii din lume. E ca și cum m-aș duce să joc la Dinamo sau la Rapid.

- Apropo de asta, dacă ar veni cineva din Liga 1 cu o ofertă pentru tine cum ai răspunde?

- M-aș duce cu condiția să-mi primesc salariul. Nu vreau marea cu sarea, dar nici să fiu tratat ca un sclav. Sunt mulți fotbaliști în România tratați ca sclavii. La toată lumea se mai întârzie cu salariul, dar la noi s-a ajuns la nesimțire. În România e greu să pui un ban deoparte pentru că mulți au rate. Cred că mai bine ar fi salarii mai mici și prime de obiectiv mai mari. Așa ambiționezi și jucătorul pentru că la noi în România fotbaliștii se gândesc că au 30.000 de euro pe lună și devin nepăsători. Dă-i 2-3000 și fă-l să ajungă la 30.000 de euro. Motivează-l!

- Ai avut colegi care aveau salarii mari dar erau delăsători?

- Da, am avut. Nu erau de la Steaua. La Steaua s-a cerut performanță și asta te motivează. La Steaua n-am avut problema asta. Dar să știi că sunt foarte mulți jucători care gândesc cum ți-am zis mai devreme.

"aș juca la dinamo cu o singură condiție"

- Dacă ți-ar face Dinamo o ofertă ai accepta?

- M-aș duce la Dinamo, dar știi cum aș face-o? Dacă aș apăra în primul meci în Ștefan cel Mare m-aș îmbrăca în tricoul lui Dinamo și pe sub el l-aș avea pe al Stelei. Altfel nu m-aș vedea. Aș ieși la încălzire cu tricoul Stelei.

- Talpan cere ca CSA să ajungă în Liga 1 în locul Stelei. Tu cum vezi toată această situație?

- Domnul Talpan a avut deja o dată câștig de cauză când Gigi Becali a fost obligat să schimbe numele echipei. Când schimbi numele, emblema și tot înseamnă că faci și o firmă nouă. Gigi când a făcut firma asta trebuia să o ia de la zero cum face și CSA-ul. În 2013 când a început totul trebuia ca echipa lui să o ia de la zero și să se ducă în Liga a 5-a.

- Crezi că FRF și LPF sunt de vină că n-au retrogradat Steaua atunci?

- Ei sunt, normal! Trebuie să răspundă!

"TALPAN A GREȘIT"

- Ce părere ai despre declarația lui Talpan de la începutul meciului din semifinalele Cupei Ligii când a zis că va șine cu Dinamo în jocul cu Steaua?

- Asta a fost urât din partea lui. Dacă te declari stelist nu poți spune asta. Nu ai cum să spui așa ceva vreodată. Eu mă consider stelist 100%, am steagul Stelei în casă. Într-adevăr, îi dorești răul lui Gigi, dar spune-o altfel, nu așa. Au existat și discuții între mine și prietenii mei de la Sud. Nu ni s-a părut normal ca dânsul să spună asta, dar până la urmă e democrație. Nouă ca suporteri ai Stelei nu ni se pare normal.

- Te-ai bucura pentru Hagi dacă ar lua campionatul în detrimentul Stelei?

- Care Steaua? Poate FCSB. Eu nu-i pot spune Steaua. Nu e Steaua. Eu nu simt că e Steaua. Steaua lui Gigi pentru mine nu e Steaua. Da, m-aș bucura pentru Hagi. Ar fi o realizare de-a lui.

- Din postura de suporter al Stelei te-ai simțit umilit după coregrafia dinamoviștilor de la meciul cu City?

- N-a jucat Steaua. Ceea ce s-a întâmplat acolo nu a fost legat de Steaua. Asta-i gândirea mea și a multora. Steaua e aia unde vin suporterii la meciuri. Pentru mine Steaua e echipa care va veni și va juca în Ghencea în fața a minimum 10-15 mii de oameni.

- Apropo de umilințe, CSA va începe cel mai probabil din Liga a 5-a. Te gândești la ironiile dinamoviștilor la adresa Stelei dacă va trebui să promoveze an după an?

- Da, vor fi ironii sunt convins de asta. Suporterul dinamovist să se gândească la faptul că dacă domnul Negoiță nu venea Dinamo punea lacătul la porți mai devreme decât Rapidul.

"Mi s-a propus să fac măgării"

- Ce s-a întâmplat cu tine de n-ai mai jucat în Liga a 2-a?

- Fotbalul în Liga a 2-a e împuțit! Nu-mi place. Nu vreau să fiu arătat cu degetul. Am preferat să fiu liniștit și m-am dus la Liga a 3-a.

- De ce e "împuțit" fotbalul în Liga a 2-a?

- Din cauza banilor. Sunt bani puțini și vrei mai mulți. Te gândești să faci anumite chestii. Eu n-am vrut să iau parte la lucrurile astea. Nu-i de caracterul meu. Vreau să ies cu capul sus din orice situație. Mi s-a propus o măgărie, dar am spus că în meciul acela nu vreau să fiu nici măcar rezervă și am stat în tribună. Nu poate să mă acuze nimeni că am făcut vreun blat sau ceva de genul ăsta. Eu mi-am făcut treaba cât am putut de bine pe unde am fost. Chestia asta despre care îți zic eu s-a întâmplat la o echipă de Liga a 2-a, nu-ți pot spune mai multe.

- Cum vezi situația fotbalului românesc?

- Arată exact fotbalul în care suntem. Adu-ți aminte ce a spus Hagi în urmă cu mulți ani, prin 98 sau 2000. Nu în 2016 au început toate chestiile astea, ci mai de mult. În perioada lui Sandu și Dragomir. Nu spun că ei sunt principalii vinovați. Fotbalul în România a ajuns în stadiul ăsta din cauza tuturor: patroni, președinție, șefi de FRF și LPF. S-a ajuns ca fotbalul nostru să fie mai prezent la TAS decât pe teren.

- Care ar fi rezolvarea problemelor?

- Să se facă un plafon de salarii, un plafon de prime care să fie anunțat de la începutul sezonului la FRF. Fiecare echipă să-și facă plafonul ei, iar banii să fie în siguranță la Federație. FRF să bage banii jucătorilor la o dată stabilită și n-ar mai fi nicio problemă. Altfel nu văd cum s-ar mai salva fotbalul ăsta. Pe lângă asta cred că Primăriile ar trebui lăsate să bage mai mulți bani în sport.

- Ce sfaturi le-ai da copiilor care încep fotbalul?

- Pentru copii e bine să facă sport. Orice sport. Important e ca acel copil s-o facă din plăcere, nu din obligație. Când sportul devine de performanță intervine seriozitatea.

De-a lungul scurtei sale cariere Ștefan Ciuculescu a jucat pentru Steaua, AFC Fortuna Poiana Câmpina, Metalul Reșița, CS Balotești, dar și pentru câteva echipe în Liga a 3-a.