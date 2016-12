EXCLUSIV Viitorul lui Hagi comparat cu Manchester City: "Când am venit aici am zis «Wow»!"

Marti, 27 Decembrie, 08:44

Alex Nimely (25 de ani) evoluează din februarie în Liga 1, mai întâi la Timișoara, iar acum îmbracă tricoul Viitorului, echipă cu care e pe primul loc.

Englezul cu origini liberiene a jucat până în 2013 la Manchester City, unde a fost coleg cu Aguero, Silva sau Balotelli. Gazeta Sporturilor a realizat un interviu în exclusivitate cu Nimely, iar fotbalistul compară actuala sa echipă cu formația lui Pep Guardiola.

"E incredibil ce bază avem (n.r. la Viitorul)! Când am venit aici am zis «Wow»! Prima dată am jucat la Timișoara... acolo sunt oameni de treabă, dar nu putem compara antrenamentele, nutriția... Ce avem aici este comparabil cu ce există în Anglia, în Championship. Când am fost împrumutat de City la Crystal Palace și am reușit promovarea în Premier League, nu aveam mari facilități: o sală de forță micuță și câteva terenuri.

După primele antrenamente din cantonamentul susținut în Polonia (n.r. cu Viitorul) m-am gândit direct la Manchester City! Felul în care atacăm, cum plecăm de pe tușă spre centrul terenului, combinațiile dintre atacanți și mijlocași... am zis wow, asta îmi place să fac!", a declarat Nimely.

Citește interviul integral cu Alex Nimely în Gazeta Sporturilor de azi, dar și în Ediția Digitală.