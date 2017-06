Florentin Petre despre situația lui Patrick: "E o perioadă pe care aș descrie-o ca fiind apăsătoare și neagră"

redbuldog • 30 Iunie 2017, 20:26

Nu-i nimic Peter,capul sus,eu mai am incredere in Patrik cum am avut si-n tine cand ai debutat,acum 21 de ani,toti radeau prin tribune si isi dadeau coate..dar prin munca si devotament,ai ajuns un simbol,sa traiasca si procurorul care te-a propulsat in prima echipa!Chestiile astea cu ,,pacanici" etc le-am avut mai toti in tinerete,important e sa nu te ,,viruseze" acest viciu,si daca pustiul intelege ca nu e prea tarziu,se poate intoarce in lumea cea buna din ,,haita"!