FOTO Scandal la meciul dintre CFR Cluj și Poli Iași! Ieșenii au venit cu tricouri speciale pentru a protesta împotriva arbitrajului și au întrerupt meciul

Duminica, 05 Noiembrie, 19:36

Ciprian Deac a deschis scorul în minutul 62 al partidei dintre CFR Cluj și Poli Iași, iar banca de rezerve a moldovenilor a explodat.

Flavius Stoican a cerut un fault la faza care a precedat golul, când Omrani a intrat prin alunecare la Mihalache. Arbitrul George Rădulescu a fluierat inițial fault pentru ieșeni, apoi a dat aut de margine pentru ardeleni.



Faza incriminată de Flavius Stoican / Captură TV Telekom Sport

Antrenorul moldovenilor a protestat în mod evident și a fost trimis eliminat! Tehnicianul n-a vrut să părăsească banca, iar arbitrul i-a spus lui Stoican că dacă nu pleacă în tribune în următoarele 3 minute va suspenda partida.

Stoican a ales să urce în tribune după două minute, iar pe banca Iașiului Trică și ceilalți membri din staff au îmbrăcat tricouri pe care scria: "Vrem arbitraje corecte".

Meciul s-a terminat 1-0 pentru clujeni.

Antrenori eliminați în sezonul curent: Flavius Stoican (et. 8, 11, 17), Dan Petrescu (et. 9), Costel Enache (et. 11), Edward Iordănescu (et. 16).

Arbitri

A: Rădulescu George (foto, Bucureşti - Bucureşti)

A1: Danşa Ciprian Florin (Satu Mare - Satu Mare)

A2: Radu Iulian (Bucureşti - Bucureşti)

R1: Dumitru Robert George (Sfântu Gheorghe - Covasna)

Obs: Huzu Aron (Sibiu - Sibiu)