FOTO Un fost jucător al Viitorului l-a ironizat pe Hagi pe Instagram » Reacția fanilor: "Jigniri la fostul antrenor... cam răutăcios"

valyomanyd • 22 Ianuarie 2017, 00:55

Postat de bigdeal pe 21 Ianuarie 2017, 23:54

Unde ai vazut tu poze cu masina mea? Eu cand discut cu cineva, chiar si in contradictoriu, vreau sa cred ca vorbesc cu o persoana care-si asuma responsabilitatea cuvintelor, nu cu un troll care se ascunde in spatele unui monitor. Din acest motiv am pus poza reala.