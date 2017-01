Fundașul mult așteptat de Steaua așteaptă finalizarea transferului: "Vreau să ajung mai repede în cantonamentul Stelei"

Marti, 10 Ianuarie, 18:46

Mihai Bălașa, fundașul de 21 de ani pe care Gigi Becali se bazează să rezolve problemele din defensiva Stelei, susține că este nerăbdător să ajungă sub comanda lui Laurențiu Reghecampf.

Se pare că fotbalistul va veni la Steaua mai întâi sub formă de împrumut, urmând ca în vară Steaua să aibă opțiunea de cumpărare.

"Aştept să semnez cu Steaua, sper să se rezolve cât mai repede. Eu îmi doresc să joc, nu mă interesează dacă vin în România sub formă de împrumut sau ca transfer definitiv. Oricum, dacă va fi să ajung sub formă de împrumut, cu siguranţă va exista o clauză prin care echipa să mă poată cumpăra.

Vreau să ajung cât mai repede în cantonamentul Stelei, să mă acomodez, să îmi cunosc colegii şi să înţeleg filosofia despre fotbal a domnului Reghecampf", a spus Bălașa la TV Digi Sport.

Jucătorul a evoluat în 10 meciuri în acest sezon pentru Trapani, echipa de Serie B la care este împrumutat de Roma. Bălașa susține că poate juca atât ca mijlocaș, cât și ca fundaș.

"Am jucat mijlocaş dreapta la Trapani, pentru că se juca cu trei fundaşi centrali. Pe faza defensivă se trecea la 5-3-2 şi evoluam ca fundaş dreapta. Eu mă simt la fel de bine şi ca fundaş central şi ca apărător dreapta. La Viitorul am jucat fundaş central, la Crotone - anul trecut - tot central am jucat, însă am fost folosit şi în banda dreaptă", a adăugat Bălaşa.

"Nu îmi e frică de reacţiile lui Becali! Am încredere în mine şi ştiu ce pot! Eu vin să mă antrenez şi să fac tot ce depinde de mine pentru a fi titular" Mihai Bălașa

800.000 €este cota lui Bălașa pe site-ul transfermarkt.com.