Hagi, despre ultima decizie luată de FRF: "Lăsați-mă! Identitatea României era pe vremea mea, cu generația mea"

Sambata, 04 Noiembrie

Gică Hagi, managerul Viitorului, a vorbit după 3-0 cu Sepsi Sf. Gheorghe și despre noul logo al echipei naționale a României (Detalii AICI).

"România avea identitate când era generația mea, când mergeam la Campionate Mondiale și Campionate Europene. Restul e marketing. Identitatea României era când mergeam la trei Mondiale și trei Europene. Sau în anii '70, în Mexic, cu Dobrin și Dinu. Așa că lăsați-mă... E marketing. Înțeleg că trăim într-o epocă în care toată lumea se gândește la vânzare. Dar noi suntem în așteptarea rezultatelor", a spus Hagi la TV Digi Sport.

...despre meciul cu Sepsi: "Mi-a fost teamă de acest meci pentru că veneam după o partidă mare (n.r. 4-0 pentru Dinamo). De aceea am fost foarte agitat pe margine. Am avut momente bune, dar uneori nu am desfăcut adversara cum trebuie. Dar calitatea jucătorul s-a făcut. Este un rezultat bun și am jucat bine, mai ales în repriza a doua. Mergem înainte, suntem pe un drum bun, câștigăm și marcăm mult. Jucătorii se simt bine între ei și se formează un grup bun. Avem jucători tineri, dar și cu experiență. Se formează o echipă bună".

Citește AICI cronica meciului Viitorul - Sepsi și vezi VIDEO cu golurile