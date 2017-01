Încă un jucător refuză Steaua, dar sare în apărarea ei în războiul cu MApN: "Eu asta știu"

Stancu Florin • 21 Ianuarie 2017, 16:23

Postat de stelbz pe 21 Ianuarie 2017, 12:51

Are mare dreptate Benzar, dar si majoritatea fotbalistilor sau tinerilor de varsta lui si nu numai..... Dupa anii in care Steaua (CSA ) a atins varful de forma si de performanta, tineri de azi( unii abia se nasteau...) si dupa acei ani au trait cu ADEVARAT, in tribune sau TV, ca suporteri numai si numai alaturi de F.C. Steaua Bucuresti(de ex, dupa anul 2000 : 6 titluri de campion (2000-2001, 2004-05, 2005-06, 2012-13, 2013-14, 2014-15 ), 2 cupe ale României (2010-11, 2014-15), 3 Supercupe ale României ( 2001; 2006; 2013), Cupa Ligii 2014-15, 2015-16; Semifinalista Cupei UEFA (2005-06 – Steaua București 3–4 cu Middlesbrough), alte prezenţe consecutive în grupele Ligii Campionilor (2006-2007, 2007-2008, 2008-2009) etc. De mici copii, TINERII DE AZI au trait si sustinut echipa cu aceste rezultate si NU SE POT DETASA DE ACEASTA ECHIPA, oricat ar incerca Talpan sa-i indeparteze....