Interviu cu Bobonete: "CSU e adevărata Craiova! Dacă Mititelu reînființează echipa, va fi o ciorbă reîncălzită" » O reneagă pe FC U Craiova, deși are povești spectaculoase din galeria ei

fcu1948 • 15 Aprilie 2017, 17:53

A fost in galeria FC Universitatea Craiova la finala Cupei Romaniei din 2000, dar spune ca o echipa infiintata in 2013 la Bucuresti sub denumirea de Blue Lions Capital este adevarata Stiinta. Ce pretentii sa ai de la unul care se numeste Bobonete si gandeste asa????