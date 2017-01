INTERVIU EXCLUSIV Fostul comandant al CSA, Laurențiu Roșu, spune că patronul FCSB deține marca Steaua: ”Talpan bate câmpii! Palmaresul e la Becali!”

Articol de — Vlad Nedelea Joi, 19 Ianuarie

Colonelul Laurențiu Roșu (62 de ani), acum general în retragere, își aduce aminte cum au decurs lucrurile la adunarea generală din 2003, când Gigi Becali a preluat Steaua. Crede că Talpan e luat de val în ultima vreme, iar declarațiile recente îi pun postul în pericol

Comandantul CSA Steaua din mai 2000 până în iulie 2003 a formulat un raport prin care atrăgea atenția şefului Statului Major, generalul Popescu, că Victor Babiuc i-a dat Steaua lui Viorel Păunescu, însă a păstrat datoriile în dreptul clubului său.

- Domnule Roșu, vă mai aduceți aminte cum a fost privatizată Steaua?

- Să lămurim un lucru! Gigi Becali nu are nicio treabă cu Armata! El a luat echipa de la Păunescu. El chiar a plătit pentru tot ce a luat și a preluat toate facilitățile pe care Păunescu le luase de la Armată, de fapt de la ministul Babiuc prin celebra Hotărâre 66. Eu de asta m-am luptat în perioada aia cu Păunescu și am făcut demersuri la ministrul Pașcu, care era rapidist și nu s-a băgat. N-avea el treabă cu Steaua.

Clubul Sportiv al Armatei era la un pas de desființare!

- Și cum ați salvat totul?

- Președintele Ion Iliescu ne-a salvat atunci.

- Cine a dorit desființarea Clubului Sportiv al Armatei?

- Domnul Babiuc. Am fost la un pas de desființare. Era o unitate militară, nu putea fi desființată așa ușor. Ea putea fi desființată doar de Consiliul Suprem al Apărării. A fost întors tot procesul și nu ne-am desființat.

- Totuși, la secția de fotbal s-a renunțat...

- Pentru că era normal să se întâmple asta. Gațu a vrut să-l aducă pe Emeric Ienei președinte, numai că în perioada aia el a fost propus la echipa națională. Și a trebuit să refuze. Așa s-a ajuns la Păunescu, care a preluat totul atunci.

- Cum a preluat acesta clubul?

- Babiuc i-a dat acestuia totul, atenție ce spun!, totul, absolut gratuit pentru o perioadă de 20 de ani! El oricum avea intenția să desființeze echipa. Trebuia făcută o evaluare atunci. Ăștia erau pașii normali.

"Poate că Becali a schimbat capetele tabelului"

- În 2002, Hagi spunea că valoarea Stelei se ridica la 60-70 de milioane de euro...

- Am văzut ce spunea și Hagi, ce au mai spus și alții. Nu poți aproxima. Nu există așa ceva. E greu să faci asta. Erau multe lucruri de luat în calcul și nu puteai face o evaluare așa, din ochi. Era stadionul, erau jucătorii. Totul a fost dat gratuit, bază materială, mașini.

- Domnul Becali a anunțat că la acea adunare generală când a preluat el echipa, printre cei care au ridicat mâna cum că ar fi de acord ați fost și dumneavoastră...

- Da, este adevărat. Sincer să fiu, nu îmi aduc aminte cu exactitate, dar din ce știu, tabelele pe care el vi le-a arătat la conferință erau făcute pentru prezența la acea ședință. Dacă el a schimbat capul acelui tabel și a pus altul eu nu pot să știu. Dar noi am semnat pentru prezență.

- Dar nu îl contestați în niciun fel...

- Oricum, eu nu aveam ce să-i dau lui! Eu, drept comandant al clubului Steaua, făceam parte din Consiliul de Administrație pentru că ministrul dăduse ordin cu o lună și ceva înainte să nu mai facă parte din acest Consiliu generalul Pigui, generalul Bădălan și colonelul Zisu. Atunci a hotărât să facă parte doar comandantul clubului, care eram eu, pentru că aveam acolo baza materială. Ăsta e motivul pentru care eu am participat acolo. Oricum, nu aveam de ce să mă împotrivesc acestui lucru. Echipa deja fusese cedată de Babiuc lui Păunescu.

- Ați încercat vreodată să-l determinați pe Gigi Becali să ajute Clubul Sportiv al Armatei în vreun fel?

- Mai e ceva foarte important. Eu pe Gigi Becali am încercat să-l bag la ministrul Mircea Pașcu. De două ori. Avea două propuneri importante pentru clubul Steaua. Era o variantă în care i se dădea terenul pe 99 de ani, dar aici am obiectat eu și l-am pus să spună că-l ia doar pe 50 de ani. Se obliga să modernizeze stadionul, să-l facă în stilul Barcelonei. Cu tot felul de magazine, restaurante și tot felul și să dea din toate aceste încasări din marketing o cotă celor de la Clubul Sportiv al Armatei. Ministrul nu a fost de acord. Nu l-a primit.

- Și al doilea caz?

- A mai fost o variantă. A făcut propunere prin care voia să ajute secțiile. Era vorba să i se dea stadionul, iar toate echipele care se antrenau în Ghencea să fie ajutate. Echipele de gimnastică, scrimă, rugby și atletism. Trebuia să le sponsorizeze el. Nici această propunere nu a fost acceptată de ministru.

"S-a vrut distrugerea Clubului Sportiv al Armatei"

- De ce a fost refuzat de fiecare dată?

- Părerea mea că toți au ceva cu Gigi Becali. Nu voiau să-i dea nimic lui. Dacă era altul, se înțelegeau de mult timp. E o părere personală.

- Ce știți de ședința la care s-a stabilit acea chirie de 3.200 de euro pentru stadionul Ghencea?

- La stadion Becali plătea și chiria de 3.200 de euro, plus toate utilitățile. Chiria era separat. Ei au stabilit chiria, nu mai știu cum au făcut. Eu am fost până în 2003 la club, apoi nu mai știu ce au făcut.

- De ce s-a ajuns în acest punct când cele două părți se judecă pentru marcă, palmares și tot ce ține de club?

- Prima trecere nu a fost în regulă, de la Babiuc la Păunescu. Aici nu trebuie trecut cu vederea. Tu ca Minister al Apărării nu poți da toate bunurile astea în administrare pe 20 de ani. Nu știu și nici nu pot să-mi dau seama ce avantaje a avut Babiuc. E vina ministrului de atunci. Eu am găsit niște documente. Generalul Gheorghe Virgil Cernat a lăsat niște fișe, niște ciorne. Clubul Steaua era împărțit. Secția de handbal era la Târgu Mureș, baschetul la Oradea, sporturile nautice la Orșova, luptele pe la Bacău. Totul era împărțit. Atunci era acele Asociații Sportive ale Armatei.

- A fost o perioadă în care ați încercat să luați atitudine...

- Când a venit generalul Chelaru, acesta a scris pe raport de trei ori Rușine! Cum să se împartă acest club care a adus atâta glorie acestei țări?! Așa am scăpat, chiar dacă o perioadă au fost blocate conturile. Eu am prins cea mai grea perioadă la Clubul Sportiv al Armatei, dar am scos-o la capăt. În 2002 eu am vrut să ies în presă cu acel raport pe care l-am prezentat acum în care am spus tot ce s-a întâmplat cu preluarea clubului. Am analizat toate problemele atunci.

"Talpan a încălcat regulile. Trebuie sancționat!"

- Și de ce ați oprit tot?

- Eu nu puteam ieși cu acel raport pentru că eram subordonat şeful Statului Major de atunci, generalul Mihai Eugen Popescu. M-am dus, i l-am arătat lui și l-a citit. Și mi-a zis așa. "Roșule, ești nebun? Nu putem ieși noi cu acest raport!". Era în perioada aia când noi am intrat în NATO. A recunoscut că ce spun eu acolo este adevărat, dar mi-a zis că va ieși un scandal monstru.

- Pe Florin Talpan îl cunoașteți?

- Când eram eu comandat mi l-a băgat pe gât șeful Statului Major. Mi l-au adus la club. După ce am plecat eu, el și-a făcut studiile și a ajuns ce a ajuns.

- Cum comentați ultimele ieșiri ale lui Talpan la TV, când și-a atacat toți superiorii?

- În Armată sunt niște reguli. Iar domnul Talpan le-a încălcat. Comandantul este comandant, indiferent că există și un jurist. Acest Talpan și-a depășit atribuțiile. Nu poate el să iasă și să spună lucrurile pe care le-a spus despre domnul Boroi sau despre domnul Petrea! Poate fi sancționat!

- Susține însă în continuare că Steaua lui Becali nu este continuatoarea de drept a Clubului Sportiv al Armatei...

- Talpan, în prostia lui, a cerut să nu se mai numească Steaua. Dar în cele 5 divizii mai sunt acele 20 de echipe, de care ați scris chiar dumneavoastră, care se numesc tot Steaua. S-a dat absolut tot, inclusiv palmaresul!

- Dar cum poate fi demonstrat acest palmares?

- Palmaresul este istoricul unei echipe, iar acest lucru este la Gigi Becali. Echipa pe care vrea să o înființeze Armata o ia de la capăt, de la zero. Trebuie să o ia de jos. Oricum ei se vor opri la Liga a 2-a, pentru că trebuie să predea echipa acolo. Cine mai bagă bani? Să fim serioși, nimeni! Am văzut că ați dat în Gazetă că vine Pițurcă să bage bani. Vreau să-l văd pe Pițurcă, să-l văd eu că vine cu banii ăștia! Când clubul a fost la ananghie nu a venit nimeni să ajute. Am vorbit cu multe glorii ale Stelei, toți veneau cu sfaturi, dar cu bani nimeni. E o răzbunare ceea ce se întâmplă acum.

- Ministrul apărării a făcut un anunț zilele trecute...

- Da, știu! E bine că s-a trimis Corpul de control acolo. S-a dat sarcină clară să facă un control corect și la obiect. Clubul s-a dus, a fost dat, nu mai poate fi întoarsă acea decizie. Steaua e la Gigi, dar măcar să fie sancționați cei vinovați! Aștept cu nerăbdare răspunsul comisiei trimise de ministru acum. Mai mult de o săptămână nu are cum să dureze. Totul e urgent. După acest raport vom afla totul, inclusiv cine se face vinovat pentru situația asta. Dar echipa nu mai poate fi întoarsă. Este la Becali, e păcat că noi am rămas la Clubul Sportiv al Armatei cu datoriile atunci. Pentru că Babiuc ne-a tras o lovitură. Le-a dat tot, mai puțin datoriile!

"Gigi Becali mi-a premiat echipa de volei, de hochei, de rugby, câte 10.000 de dolari. Dar totul l-a făcut cu acte, prin acea fundație care e și acum. Generalul Oțelea a înființat-o pentru ca acest club să mai fie ajutat cu sponsorizări, donații. Așa am băgat și banii de la Becali. A ajutat celelalte secții. În 2003 s-a întâmplat asta"

Punctul 10: Marca de identificare a Asociației Fotbal Club Steaua București este cea înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, conferind asociației dreptul asupra mărcii, dobândit și protejat prin Legea nr. 84/15.04.1998

- Prevederea avea să fie anulată prin Hotărâre de Guvern, în 2003

Punctul 13: Prezentul protocol se încheie pe o perioadă de 20 de ani cu începere de la data semnării. Cu acordul ambelor părți, perioada de valabilitate a protocolului se poate prelungi. Protocolul își poate încheia valabilitatea și înainte de expirarea perioadei stabilite prin notificarea scrisă uneia dintre părți adresată celeilalte, cu cel puțin 90 de zile anterior datei când se dorește acest lucru.

Bunurile de patrimoniu ale statului român care au trecut gratuit la AFC Steaua, în urma HG 66/1999, propusă de Armată prin Victor Babiuc şi întocmită sub comanda generalului Traian Pigui, şeful Direcţiei de Domenii şi Infrastructuri a MApN

- stadionul Steaua

- parcările din fața tribunei oficiale

- terenurile de antrenament

- terenul de minifotbal

- terenul dintre tribuna I şi fabrica de confecţii

- parcările betonate

- garajul din tablă

- clădirea centrului de copii şi juniori (doar o parte),

- baza hipică

Își scrie memoriile

Laurențiu Roșu pregătește în aceste zile încheierea cărții pe care urmează să o publice. Anunță că o bună parte din această carte va fi ocupată de capitolul "Steaua" în care va povesti cu lux de amănunte cum a fost preluată echipa și de ce s-a dorit desființarea echipei: "Mai am foarte puțin. Probabil în luna februarie va fi publicată. Voi spune lucruri pe care oamenii trebuie să le știe. Nu doar despre Steaua, dar și despre Revoluție".