Lui Budescu îi place turismul » Astra și Steaua continuă să tragă de Costică, el preferă să-și petreacă iarna liniștit într-un hotel din Cipru

Luni, 23 Ianuarie

Constantin Budescu stabilește recorduri în materie de negocieri!

Atacantul își petrece încă o pauză competițională la tratative, așa cum a procedat și în precedentele două "ferestre". Și vara, și iarna, Budescu negociază. În general, cu Astra și cu Steaua, dacă nu se mai implică și vreun club chinez dispus să-i plătească un milion de dolari pentru patru meciuri, așa cum a procedat Dalian Yifang.

Nu vrea să joace

Atacantul în vârstă de 27 de ani a rupt înțelegerea cu chinezii și pare aproape ba de Astra, ba de Steaua. Budescu poartă negocieri dintr-un hotel din Cipru, stabilimentul în care e cazată campioana României. Fotbalistul a plecat cu giurgiuvenii în cantonament, dar numai ca să nu stea acasă. Nu joacă în amicale alături de alb-negri, să nu se accidenteze. O accidentare ar fi cu adevărat o problemă, în condițiile în care Budescu nu are contract semnat. O problemă medicală l-ar transforma într-un pacient șomer. Astra a jucat ieri cu Ural Ecaterinburg. Budescu a rămas la hotel, nici nu s-a prezentat la terenul pe care s-a disputat amicalul câștigat de campioni cu 4-2.

Cu cine semnează?

Nici nu acceptă vreuna dintre propuneri, nici nu le respinge cu fermitate. Șumudică speră în continuare că va izbuti să-l convingă pe Costică să continue la Astra. Antrenorul știe că echipa nu-și permite să-l piardă și pe Budescu, după ce a rămas fără Alibec. Insistența lui Șumudică nu e împărtășită de conducerea de la Giurgiu. 50.000 de euro la semnarea contractului și 15.000 de euro lunar, acestea sunt datele pe care le-au propus oficialii campioanei. Și nu ridică oferta mai aproape de ce dă Becali: 200.000 de euro acum plus 20.000 de euro lunar.

Astra îl tentează însă pe atacant cu o clauză care-i permite să plece oricând vrea el. O perspectivă care nu mai e la fel de atrăgătoare cum ar fi fost în urmă cu un an. Între timp, Budescu a câștigat un milion de dolari din China și privește lucrurile mai relaxat. Și mai relaxat decât era înainte!

"E o lovitură grea!"

Becali i-a trimis contractul în Cipru, Reghecampf îl așteaptă la antrenamentele din Antalya. Steliștii sperau ca atacantul să fi semnat ieri, doar că el s-a răzgândit și n-a mai călătorit din Turcia în Cipru, așa cum era stabilit. Dacă se hotărăște că vrea să fie stelist, Budescu ar trebui să iscălească într-una dintre zilele astea acordul, ca să prindă și câteva amicale alături de roș-albaștri.

Steaua a început deja al doilea stagiu din iarna asta, așa că Reghe mai are doar două săptămâni la dispoziție să-i "lipească" pe nou-veniți în formula de bază.

Șumudică pare resemnat, deși îl are pe Budescu în Cipru: "Eu am făcut tot ce am putut ca să-l aduc pe Budescu în cantonamentul nostru. Mai departe...Nu pot să-i plătesc eu și salariul! Steaua a venit sâmbătă seară cu o ofertă și sunt șanse mari să-l ia. Pentru mine e o lovitură grea, încă o lovitură grea. E tragicomic ce se întâmplă!".

Chiar devine Astra 2!

De când a pierdut campionatul în favoarea Astrei, Becali a importat de la Giurgiu cei mai importanți jucători. Enache a fost primul luat, au urmat De Amorim și Boldrin, apoi Alibec. Iar acum se pregătește să semneze și Budescu. Toți fotbaliștii care luptau împotriva Stelei în urmă cu un an și le "suflau" titlul roș-albaștrilor au devenit elevi ai lui Reghecampf între timp. Un caz pentru care nu există vreun precedent din ligile tari ale Europei. Leicester, campioana-surpriză din sezonul trecut în Anglia, a dat un singur fotbalist către "granzi", pe Kante la Chelsea. Cluburile mari nu s-au repezit să cumpere en-gros de la revelație, cum procedează Becali.

Cum ar arăta Steaua cu toate importurile de la Giurgiu:

F. Niță - G. Enache, Tamaș, Moke, Momcilovici - Pintilii, Boldrin - Ad. Popa, Budescu, De Amorim - Alibec.

3.300.000 €a încasat Astra de la Steaua pentru patru jucători. Budescu ar fi al 5-lea, dar Costică e liber de contract, deci Becali nu le plătește giurgiuvenilor nimic