Mircea Axente deplânge situația Mediașului: "E frustrant că nu putem juca în Europa!"

Axente are a treia medie a notelor gsp de la Mediaş, 6,07, fiind depăşit doar de Eric, 6,47, şi Alex Munteanu, 6,2

Articol de — Victor Vrînceanu Duminica, 15 Ianuarie

Mircea Axente a rămas principalul marcator al Gazului după plecarea lui Llulaku la Astana şi vorbeşte despre situaţia actuală a Mediaşului, dar şi despre transferul ratat la Saint-Etienne.

- Mircea, prin plecarea lui Llullaku la Astana ai rămas principalul marcator al Gazului, cu nouă goluri. E o presiune pentru tine că ai rămas numărul unu?

- Noi, atacanţii, avem o presiune continuă, în general, pentru că trebuie să marcăm goluri, deci nu este o presiune în plus pentru mine. Pot să spun că sunt şi mai motivat de această nouă postură.

- În clasamentul golgeterilor, Azdren e pe primul loc, cu 16 reuşite, iar Bud e pe doi, cu 11 goluri. Crezi că ai vreo şansă să îi ajungi din urmă?

- În primul rând vreau să am acelaşi parcurs ca şi până acum, să rămân concentrat şi să marchez în acelaşi ritm. Îi pot ajunge din urmă pe cei doi, chiar cred asta!

- Eşti la cel mai bun sezon al carierei tale. Cărui fapt se datorează acest lucru?

- Într-adevăr, este cel mai bun sezon al meu şi acest lucru se datorează experienţei acumulate în timp, dar şi faptului că în acest moment sunt într-o formă fizică foarte bună. De asemenea, am avut şi am parte de o mare încredere din partea antrenorului şi a colegilor.

"Nu m-a afectat insolvenţa"

- Ai marcat trei goluri în acest sezon împotriva fostei tale echipe, Dinamo, unul în Cupă, două în campionat. Ai simţit ceva special?

- Eu sunt profesionist şi indiferent împotriva cui joc, dau sută la sută pe teren pentru echipa mea.

- Te-a surprins intrarea în insolvenţă a Gazului?

- La început pot spune că da pentru că nu am ştiut că există probleme financiare ale clubului. A fost total neaşteptat, mai ales că tocmai veneam de la un club la care s-a întâmplat acelaşi lucru. Mă rog, până la urmă ce contează este că acest lucru nu m-a afectat în vreun fel şi asta s-a văzut în jocul meu.

"Pustai are o inteligenţă aparte"

- E frustrant că nu veţi juca în cupele europene indiferent pe ce loc terminaţi?

- Da! Frustrarea vine din faptul că noi pe teren dăm totul, avem reuşite frumoase, dar din motive financiare nu putem să jucăm în Europa. Chiar şi aşa, o clasare în primele şase ar însemna o mare realizare atât pentru club, cât şi pentru oraşul Mediaş.

- Cum l-ai descrie pe antrenorul tău, Cristian Pustai?

- Are mare experienţă, ţine foarte mult la disciplină, îşi studiază foarte bine jucătorii, astfel că ştie foarte bine ce să le ceară. Are o inteligenţă aparte, pregăteşte fiecare meci până la cel mai mic detaliu şi are o incredibilă încredere în sine, pe care o transmite celor din jurul său.

- Înainte de Mediaş, ai jucat la Maccabi Netanya, în Israel. De ce ai plecat?

- Pentru că echipa a retrogradat şi existau probleme financiare. Din păcate pentru mine, nu am găsit acolo ceea ce am crezut că este şi ce îmi doream.

"N-am plecat în Franţa din cauza accidentării"

- După meciul de Europa League dintre ASA şi Saint-Etienne s-a discutat despre un transfer al tău la francezi. Cât de adevărată a fost povestea?

- Eu nu am discutat personal cu francezii, dar negocierile au fost reale şi le-a purtat conducerea lui ASA. După meciul tur, cei de la Saint-Etienne au propus un împrumut pe şase luni cu clauză de cumpărare, dar marele meu ghinion a fost că la următorul meci din campionat m-am accidentat şi astfel negocierile s-au încheiat.

- Te mai gândeşti la un transfer în străinătate?

- Mai am contract până în vară cu Gaz Metan şi cred că mai sănătos este să mă concentrez doar la obiectivul de a intra în play-off. La finalul sezonului, voi cântări lucrurile în funcţie de ce oferte primesc şi am să văd atunci ce aleg.

"Pentru mine, cel mai dificil meci din 2016 a fost cel cu Astra, ultimul al anului, a fost foarte frig. Cel mai greu adversar a fost, clar, Cristi Săpunaru"

Mircea Axente "Avem puterea să câştigăm titlul, ar fi o mare realizare personală pentru mine având în vedere că eu am câştigat până acum doar Supercupele României şi Ciprului şi două titluri de vicecampion"

Mircea Axente "Condiţiile de pregătire de la Gaz Metan sunt, cu siguranţă, printre cele mai bune din Liga 1"

Mircea Axente

9goluri în 18 meciuri a marcat Axente pentru Gaz Metan în acest sezon de Liga 1



37de goluri în 168 de meciuri a marcat Axente în Liga 1, all-time



750.000 €valorează Axente în acest moment