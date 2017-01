Mitrea a reacționat după plecarea de la Steaua! Cum comentează faptul că a fost trecut pe linie moartă de Reghecampf

Duminica, 22 Ianuarie, 16:10

Bogdan Mitrea a vorbit pentru prima dată după plecarea de la Steaua. Fundașul central a semnat cu AEL Limassol.

”Sper să fie o experiență bună și sper să reușesc să mă impun. Am auzit de echipă, normal, știu și cum este campionatul din Cipru.

A fost o discuție și, dacă am rămas fără angajament, am ales AEL pentru că par să fie oameni serioși, sper să fie totul ok.

Din păcate, campionatul românesc este foarte afectat de probleme financiare și sper să se rezolve. Nu regret perioada de la Steaua, asta este. A fost un capitol din viața mea, nu mai contează”, a declarat Bogdan Mitrea conform TV Digi Sport.

Fundașul central cotat la 400.000 de euro a jucat doar 9 meciuri la Steaua în toate competițiile, plus alte 7 parte pentru formația a doua a clubului.