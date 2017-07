MM Stoica, fascinat de un jucător: "Nu l-a vrut, dar acum zice că e noul Szukala" » 6 fundași pe lista lui FCSB

Miercuri, 05 Iulie, 13:28

FCSB este în căutarea unui fundaș central, iar Gigi Becal a dezvăluit că pe lista echipei sunt 6 jucători, dintre care se va transfera unul.

"Am vorbit cu Mihai Stoica și mi-a zis că nu luăm un fundaș dacă nu are valoare. Ori luăm unul bun, ori cârpim cu ce avem. A zis că mai așteaptă. Sunt vreo trei jucători pe care îi urmăresc. Și mai sunt vreo trei care așteaptă finalul perioadei de transferuri ca să vadă dacă găsesc vreo echipă", a spus Becali la TV Sport ro.

Patronul stelist a dezvăluit și că Mihai Stoica este încântat de evoluțiile lui Ionuț Larie, fundașul de 30 de ani adus de la CFR Cluj.

"Eu mă pricep la transferat fundași, dar nu am timp să urmăresc multe meciuri, așa cum fac MM și Dică. Păi eu am insistat pentru aducearea lui Larie. Eu l-am vrut de acum doi ani, dar Mihai a zis că e lent. Acum am vorbit cu MM și e încântat de Larie. Zice că «Este f foarte bun. Lovește mereu primul minge. Dă bine cu capul în minge. E ca Szukala». Pai nu se pricepe Becali la fundași?"