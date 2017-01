Poveste de senzație! Cine e vinovatul creșterilor salariale din fotbalul românesc: "El a fost artizanul"

Haide-ti sa va traduc d-le Marcel Puscas ... etapa csa-ista a Stelei ... s-a terminat cu un BLAT! A urmat o presuine a fanilor, a mediei si a guvernului de atunci ... pentru a privatiza Steaua ... si a fi re-organizata activitatea dupa criterii profesioniste ... pentru a face fata cerintelor fotbalului modern ... si avalansei concurentiale interne care incepuse! De voie, de nevoie ... CSA-ul a trebuit sa faca acest pas! Consider perioada AFCS ... ca perioada de tranzitie, experiment, reaseszare ... Steaua incearca sa se re-descopere intr-o noua era fotbalistica si manageriala! Aceasta tranzitie se incheie in anul 2003 ... cu nasterea unui club de fotbal Profesionist 'Steaua' ... si de aici in colo incepe asaltul Europei! Steaua si-a castigat incepand cu aceasta data un NOU Statut, Recunoastere si Mediatizare europeana ... care nu are nici o legatura cu Steaua 86! In fotbalul modern, pragmatic ... conteaza cine esti ... nu cine ai fost ... si fandomul european te respecta si te identiufica cu ce esti! Asta este istoria Stelei, continuitatea Stelei ... 10 binoame daca inventati ... nu veti putea sa stirbiti nici macar un cm din aceasta continuitata ... FAPTICA, SPORTIVA si JURIDICA! Ati fost informati, si re-informati ... singurele razboaie pe care le purtati voi ... sunt cele cu voi insiva! Steaua ... lives on!...:))

crimson.veritas • 21 Ianuarie 2017, 18:27

PSG - Steaua (1997) ... a fost momentul critic, momenul care a schimbat destinul acestui club, o adevrata schimbare de paradigma ... am stiut de pe atunci ca este finalul unei ere, a fost si cea mai mare diziluzie a mea vizavi de aceasta echipa si acest sport! Meciul tur in castigasem greu ... 3-2 ... cu golul victoriei inscris dupa un penalty obtinut dintr-o simulare caracterista a lui Lacatus ... dar care se alesese si cu o suspendare pentru meciul retur! Lacatus era de departe cel mai bun jucator ... al echipei respective ... MVP-ul! Ulterior am castigat la masa verde cu 3-0 FF ... pe o tehnicalitate ... PSG-ul folosind la Bucuresti un jucator fara drept de joc (logistica CSA ... era la ascutita la maxim ... ei doar cu fondu-ul, banii stateau prost ... cu procedurile erau ... foarte tari)! La Paris ... Cisc (cu penalty neprovocat in min 2 sau 3), Ritli ... Rai, Leonardo ... ne inscriau cate goluri vroiau! Nu am nici un dubiu ... ca acest meci ... a generat ... rezolutia de cedare a activitatii ... un an mai traziu catre AFCS! Steaua trece la semi-profesionism ... si ulterior la profesionist ... ca si momente critice in istoria acestui club .. .cu singuranta PSG - Steaua (1997) este unul din cele mai importante si definitorii! ...:))