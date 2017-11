Probleme pentru o vedetă de la FCSB! Dezvăluiri despre vedeta lui Dică: "E prea fragil"

Articol de — Andrei Crăiţoiu Vineri, 10 Noiembrie, 16:20

Mijlocașul Dragoș Nedelcu, 20 de ani, va rata meciul de azi, România U21 - Portugalia U21, şi adună multe accidentări de când a debutat la seniori. În dreptul lui se ridică tot mai des semne de întrebare privind rezistenţa la efort

Gigi Becali l-a cumpărat cu 1,5 milioane de euro, o sumă imensă pentru nivelul transferurilor interne, însă Dragoș Nedelcu ar putea ascunde o problemă majoră, despre care în lumea fotbalului românesc se vorbeşte tot mai des. Tânărul mijlocaş e predispus la accidentări şi e văzut ca un jucător extrem de fragil, care cedează foarte uşor, mai ales la un ritm de meciuri ridicat.

Ultima astfel de accidentare vine să confirme suspiciunile care îl privesc. A acuzat probleme medicale în finalul partidei cu Chiajna, de duminică, iar miercuri dimineaţă a declarat forfait în cantonamentul naţionalei de tineret pentru derby-ul cu Portugalia, programat în această seară, la Ovidiu.

"Nedelcu e bun ca fotbalist, dar are o problemă. E prea fragil. Eu m-am interesat de el încă după primul sezon în care a evoluat la Viitorul, dar după ce am cerut referinţe celor care au lucrat cu el am aflat că se accidentează prea uşor şi asta îl va trage în jos", a spus pentru Gazetă un antrenor important din fotbalul românesc, care n-a dorit să-şi decline identitatea!

Traseul lui Nedelcu din acest sezon lasă să se înţeleagă că şi staff-ul tehnic şi cel medical al Stelei îl tratează ca pe un jucător în vârstă sau ca pe unul cu probleme medicale. Deşi abia în februarie va împlini 21 de ani şi, teoretic, ar trebui să poată face faţă unui ritm ridicat de jocuri, Nedelcu a bifat în ultimele aproape două luni o singură "dublă" Europa-Liga 1: cu Voluntari şi Beer Sheva, singura însă care s-a disputat la interval de 6 zile.

În rest, Dragoș a evoluat un meci, apoi a primit pauză sau a fost menajat. În plus, a şi lipsit două întâlniri din cauza unei accidentări, cu Lugano şi Sepsi, acum mai bine de o lună.

"Nedelcu a primit o lovitură în meciul Stelei cu Chiajna şi acuză dureri mari. A trebuit să părăsească antrenamentul. Simte durere şi la mers. E vechea lui accidentare. Nu e fisură, e doar o contuzie foarte puternică. E un hematom care îi provoacă o durere mare şi care nu-l lasă să joace" Daniel Isăilă, antrenor România U21

Accidentare gravă şi în primăvară

Pe finalul play-off-ul campionatului trecut, Nedelcu a suferit o accidentare importantă, care l-a scos din joc pentru ultimele 4 etape, decisive pentru Viitorul în lupta pentru titlu. El a acuzat dureri mari la genunchi în timpul meciului cu Dinamo, a fost schimbat, iar controlul pe care l-a efectuat i-a adus veşti proaste: întindere la ligamentul colateral intern de la genunchiul stâng. A fost nevoit să meargă la o clinică din Roma pentru a se reface.

Teixeira, mai rezistent, la 37 de ani!

Tinereţea nu-l ajută pe Dragoș să fie mai rezistent decât unul dintre veteranii Ligii 1. Filipe Teixeira a împlinit luna trecută nu mai puţin de 37 de ani, dar în ciuda unei diferenţe de vârstă aproape incredibile, portughezul a jucat şi în acest sezon, dar şi în cele precedente, mai multe meciuri oficiale decât tânărul mijlocaş.

17 ani, 5 luni şi 12 zileavea Nedelcu în momentul debutului în Liga 1, produs pe 28 iulie 2014, în meciul Poli Iaşi - Viitorul 0-0

19 ani şi 9 luniera vârsta lui Nedelcu atunci când a îmbrăcat prima dată tricoul echipei naţionale, în amicalul Rusia - România 1-0