Reacția fabuloasă a lui Tamaș după ce a fost desemnat cel mai bun fundaș al anului: "Îmi mulțumesc mie, că eu am «tras»" :)

tipsy • 07 Ianuarie 2017, 00:56

Uitati`va ce presa are Tamas de cand a venit la steaua, in conditiile in care el a ajuns o epava, e un jalon. Inainte sa vina la Steaua, cand inca mai era fotbalist, din betiv nu il scotea nimeni, acum brusc e cel mai bun fundas din tara.