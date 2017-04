Reghecampf anunță prime de 10.000 euro/stelist, dar îl pune la colț pe Alibec: "O să îi dau o amendă mai de jos. O să-l pun să cumpere șampoane"

adianghelescu • 18 Aprilie 2017, 21:31

in saptamana in care Romania organizeaza o competitie importanta ziarul de cancan ca de sport nu poate fi vorba scrie de sampanoalel lui reghe ,nu am vazut un articol despre campionatul europena de gimnastica in schimb pe trei coloane articole despre sutul lui alibec in sticla de apa penibil ,cat despre afirmatia lui reghe ca el nu e sumudica perfect adevarat sumudica e antrenor manelistu doar sotul doamnei impresar