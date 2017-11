Revoluție la Dinamo » Fanii au năvălit peste fotbaliști la antrenament! A intervenit și Poliția :O

randoom.__ • 11 Noiembrie 2017, 11:34

Postat de radumatei pe 11 Noiembrie 2017, 11:40 Dinamo a murit demult, meritul lui Negoita e ca a tinut un cadavru imbalsamat in geam si toata lumea zicea ca-i viu. Acum, incepe sa se descompuna.

perfect spus. eu in 2013 am spus asta la nervi,pentru ca voi nu mai reprezentati nimic in fotbalul romanesc si din cauza asta fotbalul romanesc era jos(fara competitie,este greu sa fie sus).Steaua fara dinamo a ajuns ca Celtic fara glasgow. cum a revenit glasgow,cum si celtic a inceput sa arata emai bine in europa. asa fara competitie,ce naiba sa facem? iar rinamo nu mai este pentru Steaua,de vreo 10 ani competitie.