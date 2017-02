S-a fript cu veteranii, încearcă doar cu tineri! Hagi și-a schimbat strategia: vrea să dea lovitura cu puștii

LIGA 1 • VIITORUL - PANDURII, LUNI, 17:30, DIGI, DOLCE, LOOK, GSP.RO

După ce n-a izbutit să ia trofee cu Pecanha, Nicoliță ori Brandan, Hagi vrea să dea lovitura cu puști.

Gică Hagi a reușit de-a lungul timpului transferuri ale unor nume importante precum Cătălin Munteanu, Nicoliță, Cernat, Pecanha, De Lucas, Goulon sau Brandan, însă niciunul nu a făcut diferența la echipă, cât să îl convingă pe "Rege" că merită păstrat în lot. Dimpotrivă, mulți dintre ei au "îngropat" Viitorul prin prestațiile lor!

Dacă în pauza din iarna trecută Hagi a achiziționat doar străini cu experiență pentru a-i ajuta pe tineri, De Lucas, 29 de ani, Pecanha, 36 de ani și Goulon, 27 de ani, niciunul nu a rezistat mai mult de jumătate de sezon la Academie.

Nici transferurile "cu greutate" din vară nu au impresionat, Brandan, 33 de ani, fiind dat afară după derby-ul cu Steaua, unde a provocat penalty-ul din care s-a deschis scorul, în vreme ce Sorin Rădoi, 31 de ani, s-a făcut remarcat doar prin scandalul de la finalul partidei împotriva celor de la CSU Craiova, unde s-a ales cu 6 etape de suspendare!

În această iarnă, Hagi nu s-a mai avântat să aducă fotbaliști cu experiență sau străini. I-a luat doar pe Neluț Roșu și pe Vlad Morar, ambii în vârstă de 23 de ani. Primului i-au trebuit doar 19 minute pentru a da o pasă de gol, în timp ce Morar a fost schimbat după 57 de minute în jocul cu Dinamo.

În ultimele 5 pauze competiționale Hagi a transferat mai mulți jucători cu experiență care nu au reușit să confirme în perioada petrecută la Academie: Andelkovic Marko, Iulian Mamele, Călin Albuț, Lucian Munteanu sau Raul Ciupe.

"4 vor fi la națională curând!"

Hagi se gândește să le mărească salariile puștilor de la Under 19, care au ajuns în optimile de finală ale Youth League. "Nimeni în România nu a investit în tineri cum a investit Viitorul în ultimii 7 ani. Am muncit, am creat infrastructură și condiții, avem un sistem de joc unitar de la copii la seniori.

Bugetul de la Academie este de 10 ori mai mare decât al oricărui club din România la copii și juniori. 4-5 jucători din echipa asta vor fi sigur în echipa națională de seniori în viitor. După victoriile astea trebuie să le măresc salariile", a spus "Regele".

"Mie îmi place să folosesc experienţa, să am 3-4 jucători rutinaţi, iar restul să fie tineri şi foarte tineri, cu potenţial. Şi în acest an le vom da celor mici, din Academie, din când în când, posibilitatea să arate că sunt buni"

Gică Hagi, în vara lui 2016

"Se vede lipsa maturității"

Daniel Stana, 34 de ani, este dispus să fie "profesorul" puștilor de sub comanda lui Stoican. "Încercăm cu toţii să punem umărul pentru a redresa echipa şi cei mai experimentaţi încercăm să îi ajutăm pe cei tineri, aşa cum şi noi am fost ajutaţi la rândul nostru. În remiza cu Iași, noi am avut ocazii destul de mari, doar lipsa maturităţii unora a făcut să nu înscriem mai multe goluri. Dacă nu credeam că ne putem salva, eu nici nu veneam aici", a spus Stana.