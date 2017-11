Scandal uriaș legat de noul stadion din Craiova » Marcel Popescu surprinde: "Avem contract de exclusivitate cu primăria! Nicio echipă nu va putea juca pe noul stadion fără acceptul nostru!"

florar • 07 Noiembrie 2017, 11:51

Postat de dinamo_fan pe 07 Noiembrie 2017, 11:41 asta e problema asta cu romanashul de la tara care da de bine. incepe sa aiba impresia ca el e buricul universului. Adica stadion pe bani publici si el se crede ca are contract de exclusivitate. pana nu dispar astia cu mentalitatile aste bolnave si inca vreo 2 generatii dupa ei tara asta nu are nici o sansa. nici nu mai vorbesc de cum a luat fiinta aceasta clona olguta.

Ba eu as fi de acord ci cu acest contract de exclusivitate!Dar trebuie prin acel contract sa se obtina inapoi banii statului...Sa plateasca nenea Popescu bani nu numai pentru intretinerea stadionului ci si pentru constructie...Apoi in primul rand acel contract de exclusivitate mi se pare ca ar fi corect sa se acorde in urma unei licitatii...