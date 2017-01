Scindare în Liga 1! Se nasc două echipe care refac ierarhiile în competiția internă

saviola2_8 • 19 Ianuarie 2017, 11:49

Postat de saviola2_8 pe 19 Ianuarie 2017, 11:44

nu ,nu e adevarat, cauta pe `gugal`,palmaresul nu il poate atribui nimanui o instanta civila!deci ICCJ sau orice alta justie civila nu poate judeca pecriterii spotive. Sunt mult,mii de exemple,de ce crezi ca Iancu s-a dus la TAS sa se judece cu Zambon, de ce n-a mers la ICCJ! Daca nu stii tu Marius nu inseamna ca altii nu stiu,si nu o spun cu rautate. De cate ori l-ai auzit pe talpan vorbind desprepalmares?De ce vrea talpan locul stelei in liga 1? daca are deja palmaresul. ICCJ NU poate decide asa ceva,ce poate decide este o eventuala preluare abuziva a stelei, si atunci daca steaua a fost furata revine la prorpietar cu tot palmares silocul in ,liga 1! Doar frf obligata de TAS poate face ceva in sensul asta si apoi UEFA. Talpan poate face ambele lucruri, si la TAS si calea de instanta, de ce nu o face? pentru ca stie ca srl-ul lui jiji are palmaresul, are continuitate,echipa nu a disparut nicio secunda. Sunt cazuri la uefa de notorietate, vezi cazul rangers unde uefa a mers pe contiunuitate! vezi cazul sion, te vei lamuri! si bun hai ca nu stim, nu stim, dar cat de tembel sa fie cineva sa creada ca cineva poate vinde,inchiria,radia echipa, dispar 10 20 de ani, apoi fac echipa noua si preiau palmaresul! adica se poate tine `la pastra` cati ani dorim noi. Pe bune??