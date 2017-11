ȘOC în Liga 1: Dinamo și-a vândut cel mai în formă fotbalist la CFR Cluj! GSP.ro are primele reacții oficiale după transfer

Articol de — Andrei Crăiţoiu Joi, 09 Noiembrie, 18:54

Valentin Costache, mijlocașul de 19 ani al lui Dinamo, a fost vândut la CFR Cluj! Actele sunt ca și parafate, iar jucătorul ar uma să ajungă la ardeleni în iarnă. Conform surselor GSP, suma de transfer ar fi de aproximativ un milion de euro.

Moderatorul Radu Naum a anunțat informația în emisiunea lui de la TV Digi Sport, iar șefii lui CFR au confirmat-o oficial pentru GSP.ro.

"Costache e unul dintre jucătorii pe care mi i-am dorit. E un jucător pe care multe echipe le-ar vrea pe teren, un băiat care nu joacă neapărat pentru a bifa regula under 21. E tânăr, are calități. E un băiat de viitor! Vă pot cofirma transferul lui, dar toate detaliile le veți afla la începutul anului viitor, că atunci începe perioada de transferuri pentru partea a doua a campionatului. Costache e un fotbalist pe care l-am urmărit, un fotbalist tânăr care are multe calități așa cum are și Cristi Manea", a declarat Iuliu Mureșan, președintele lui CFR, pentru GSP.ro.

"Confirm transferul lui Costache. Va veni la CFR din 2018. Vă rog să mă înțelegeți, dar nu vă pot da mai multe detalii despre mutarea lui de la Dinamo la CFR", a declarat pentru GSP.ro și Bogdan Mara, directorul sportiv al ardelenilor.

Astfel, echipa lui Dan Petrescu a profitat de degringolada iscată la Dinamo după ce Costache și alți 3 jucători au băut înaintea meciului de Cupă, cu Aerostar (1-0), și imediat l-au cumpărat pe jucător. Părțile au ajuns la un numitor comun chiar înaintea meciului direct, de săptămâna viitoare, de la București.

Valentin Costache e cel mai promițător fotbalist din lotul lui Dinamo și unul dintre cei mai în formă fotbaliști în ultima perioadă ai lui Miriuță, cu 3 goluri în 14 meciuri în Liga 1.

"E interesant acest transfer. S-au orientat bine cei de acolo, că aveau nevoie de un jucător sub 21 de ani. A avut o scăpare, nu e cred că e un risc. Dacă aș fi avut nevoie de el, l-aș fi luat și eu. Important e să nu se mai întâmple ce a făcut" Nicolae Dică, antrenor FCSB, la TV Digi

100.000 €e cota de transfer a lui Valentin Costache, conform transfermarkt.de