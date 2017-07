SPECIAL GSP // CINE are CE? Punct cu punct despre NOUL Rapid: tot ce trebuie să știi despre entitățile implicate în luptă

Articol de — Răzvan Luţac, Victor Vrînceanu Joi, 06 Iulie, 00:04

Gazeta vă explică ce rol au entitățile care poartă numele de Rapid în preluarea echipei de către Primăria Sectorului 1 și pașii pentru realizarea obiectivului.

În această săptămână, primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, poartă mai multe discuții pentru preluarea Rapidului.

Schema acestuia ar fi să intre în posesia clubului AFC Rapid, care a promovat recent în Liga a 4-a, și să preia marca deținută în prezent de FC Rapid, societatea ajunsă în faliment după patronatul basarabeanului Valerii Moraru.

Totuși, există mai multe entități interesate de palmaresul clubului și altele ce au fost fondate de suporteri ai clubului giuleștean. Astfel, Gazeta explică, printr-un grafic simplu, care sunt acestea și ce rol au în schemă.

CARE SUNT TOATE ENTITĂȚILE IMPLICATE ÎN SCHEMĂ

AFC RAPID

- fondată în 2001

- președinte: Horia Manoliu

- a apărut pe vremea lui George Copos, iar apoi, din 2006, s-a aflat în inactivitate până la fondarea echipei din 2016

- este văzută de majoritatea suporterilor giuleșteni drept continuatoarea Rapidului

- a promovat din Liga a 5-a, va juca în L4 în sezonul 2017-18

ROL ÎN SCHEMĂ: are locul în L4 și ar deține acces la ProRapid

"Noi suntem membri fondatori ai FC Rapid în 2006, așa că avem dreptul la palmares"

Horia Manoliu, președinte AFC Rapid, ieri

FC RAPID

- Societatea formată în 2006, despărțită de clubul sportiv, aflată acum în faliment

- lichidator judiciar: Mihai Florea

- este S.A.-ul care a dat faliment, deținut ultima oară de Valerii Moraru

- este societatea care deține brandul Rapidului, inclusiv palmaresul

ROL ÎN SCHEMĂ: marca, "e cel mai important lucru pentru ei", spune lichidatorul Florea

"AFC Rapid a cesionat aproape tot în 2006, mai are un procent mic acum, 0,2% din FC Rapid. Palmaresul poate fi obținut de la noi doar prin licitație"

Mihai Florea, lichidator judiciar FC Rapid

MIȘCAREA FEROVIARĂ

- fondată pe 25 iunie 2016

- deținută de sindicatul omonim din CFR, Clubul Aristocratic și o parte din suporterii Rapidului

- antrenată de Vasile Caciureac, fost jucător la Rapid

- este o echipă care a promovat, la fel ca AFC Rapid, în L4

ROL ÎN SCHEMĂ: are loc în L4, dar nu are posibilitățile financiare ale celor de la AFC Rapid, e susținută de fanii care consideră că AFC are legătură cu trecutul Copos

"Ei nu au potență financiară. Au apărut ca o echipă suport, care să promoveze câțiva ani până când ar apărea un investitor puternic, căreia să îi ofere locul pentru a fi Rapid"

Mihai Florea, lichidator judiciar FC Rapid

UFC RAPID

- fondată în 1992

- societate radiată când a apărut AFC Rapid

- ROL ÎN SCHEMĂ: nu are

CS RAPID

- clubul sportiv, fondat în 1923

- nu poate avea echipă profesionistă

- aparține de Ministerul Transporturilor

- deține stadionul Rapid

ROL ÎN SCHEMĂ: stadionul Giulești

"CS Rapid nu se implică în niciun fel în discuțiile pentru revenirea Rapidului, dar suntem extrem de bucuroși și sperăm că se va rezolva și va exista din nou o echipă de fotbal a Rapidului puternică"

Vali Caciureac, președinte CS Rapid

FC VOLUNTARI

- club fondat în 2010

- deținut de Primăria Voluntari, unde primar este Florentin Pandele, soțul primarului general al Capitalei, Gabriela Firea

- are Cupa României 2017 în palmares, aceleași culori și mulți rapidiști în trecutul și prezentul echipei atât în teren, cât și în conducere (Daniel Pancu, Vasile Maftei, Lucian Ionescu, Dan Leasă)

ROL ÎN SCHEMĂ: cel mai probabil, se va retrage, din motive politice, din cursa pentru preluarea brandului

"Suntem interesați să cumpărăm Rapidul când marca va fi scoasă la licitație"

Dan Leasă, manager general Voluntari, în mai, pentru ProSport

4 pași pentru preluarea Rapidului

Cu ajutorul lui Mihai Florea, lichidatorul judiciar al FC Rapid, GSP a refăcut schema prin care Primăria Sectorului 1 poate intra în posesia clubului. Din start, oficialul a spus că "Primăriei Sectorului 1 nu îi poate fi încredințată direct această marcă, iar totul trebuie să treacă prin mai mulți pași, stabiliți împreună cu consiliul creditorilor societății aflate în faliment".

1. EVALUARE. "Termenul de înscriere al firmelor care să facă evaluarea este vineri. Avem deja 2-3, se mai anunță una sau două. Din ce estimăm noi, la jumătatea lunii august ar trebui să fie gata evaluarea".

2. LICITAȚIA PUBLICĂ. "O estimăm pentru septembrie. Până atunci, nimeni nu poate folosi marca. Aici se va înscrie, cel mai probabil, și Primăria Sectorului 1. Voi avea azi, joi, o discuție cu primarul Dan Tudorache"

3. NEGOCIERE DIRECTĂ. "Dacă nu se prezintă la licitaţie trei potenţiali cumpărători, se intră în negociere directă. E tot un tip de licitaţie, doar că se negociază cu fiecare ofertant în parte".

4. ALTĂ VÂNZARE APROBATĂ DE CREDITORI. "De exemplu, dacă organizăm licitație de 5 ori și nu o ia nimeni, iar Primăria ne dă, de exemplu, un milion și jumătate, creditorii pot spune că mai bine le cedăm lor dacă nu e nimeni altcineva interesat".