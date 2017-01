Steliano Filip vorbește în premieră despre iubita lui: "Faptul că voi fi tată m-a responsabilizat"

Articol de — Victor Vrînceanu Sambata, 07 Ianuarie

Steliano Filip vorbeşte în premieră despre sentimentele pe care le trăieşte de când iubita sa, Bianca, e gravidă şi face o radiografie a anului 2016.

- Steliano, te pregăteşti să fii tată, iubita ta Bianca este gravidă în luna a patra. Cum e?

- Sunt foarte fericit, Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru această minune. Vestea m-a bucurat teribil şi m-a făcut să văd altfel viaţa. Am să fiu mult mai responsabil de acum înainte.

- Cum a fost anul 2016 pentru tine? Aţi pus la respect Steaua, dar aţi pierdut şi puncte cu echipe mici.

- Mă bucur că am reuşit să învingem Steaua cu 3-1, cu 4-1, e un sentiment foarte plăcut (râde). Am suferit la capitolul constanţă, dar spre sfârşit am început să ne descurcăm mai bine. Trebuie să avem în vedere şi faptul că au venit mulţi jucători noi într-un timp scurt. Sunt sigur că după această pregătire de iarnă vom fi mai puternici. Pe plan personal a fost foarte bine pentru că am jucat la Campionatul European şi nu cred că există sentiment mai frumos decât să îţi reprezinţi ţara.

Pleacă la Zagreb?

- Ce îţi reproşezi?

- Am luat uneori cartonaşe inutile, iar echipei reproşez că nu ne-am concentrat destul, trebuia să fim în primele trei. Nu-i nimic, recuperăm anul acesta cu trofee câştigate!

- Vorbeşti de trofee cu Dinamo, dar se discută despre posibila ta plecare în această iarnă la Dinamo Zagreb.

- Dacă vine o ofertă bună pentru club şi pentru mine nu am să mă împotrivesc, dar obiectivul pe care mi l-am propus în 2017 este să câştig cel puţin un trofeu cu Dinamo. Vom vedea ce va fi.

"Steaua nu va avea niciodată o Peluză ca noi"

- În returul Cupei Ligii, cu Steaua, în martie vă veţi lupta cu Alibec, poate și cu Budescu, Teixeira... Te sperie acest lucru?

- E clar că sunt fotbalişti foarte buni, însă Steaua întotdeauna a avut fotbalişti mari şi asta nu ne-a oprit. Oricum, Steaua nu va reuşi niciodată să transfere ce noi avem deja.

- Ce anume?

- (râde) Peluza Cătălin Hîldan! Doar Dinamo Bucureşti! Diferenţa dintre Dinamo şi Steaua este că la noi suporterii ne susţin indiferent de rezultate, pe când la Steaua şi când era pe primul loc, tribunele au fost goale.

"M-am aşteptat să batem la scor Steaua pentru că actuala echipă pe care o avem este cu adevărat puternică şi am devenit o familie, jucăm împreună, petrecem timp împreună, facem totul în echipă"

Steliano Filip

3goluri în 96 de meciuri a marcat Filip în Liga 1, all-time