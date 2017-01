Stranierii lui Dinamo, îngroziți de condițiile meteo din România: "În 5 minute am intrat înapoi în casă"

Luni, 16 Ianuarie

Portarul dinamovist Jaime Penedo s-a plâns de frigul din România și susține că este pentru prima oară când experimentează astfel de condiții meteo.

Dinamoviștii se află în cantonament în Spania, însă primele antrenamente din acest an s-au desfășurat la Săftica.

"E prima iarnă din cariera mea. Foarte grea. Prea multa zăpadă, prea mult frig. În București vezi numai zăpadă, în Panama în 10 minute se transformă în apă.

Am ieșit cu fetița mea de 3 ani să ne jucăm, dar în 5 minute am intrat înapoi în casă. Ne-am întors pentru că nu am fost în stare să facem nici măcar un om de zăpadă. Nu l-am terminat", a declarat Penedo la TV Dolce Sport.

Stagiul de pregătire al lotului antrenat de Ioan Andone se desfășoară în perioada în perioada 15-29 ianuarie, când Dinamo va disputa și patru meciuri amicale.

programul amicalelor

17 ianuarie, ora 17:00

Dinamo - Tianjin Teda (China)

20 ianuarie, ora 17:00

Dinamo - Eintracht Braunschweig (Germania)

24 ianuarie, ora 17:00

Dinamo - FC Zurich (Elveția)

27 ianuarie, ora 12:00

Dinamo - Videoton (Ungaria)