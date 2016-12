Susținători de marcă pentru Ioan Andone! Apel către Ionuț Negoiță și Mutu: "Nu știu cine ar putea să-l conteste!"

Duminica, 25 Decembrie, 09:42

Mircea și Răzvan Lucescu îl susțin pe Ioan Andone și îl sfătuiesc pe Ionuț Negoiță să nu-l înlocuiască pe acesta în următoarea perioadă. De asemenea aceștia laudă lucrurile făcute la Dinamo în ultimii ani, mai ales că echipa a trecut printr-un moment greu când a fost în insolvență.

„Eu nu ştiu cine ar putea să-l conteste pe Ando. El are o aşa experienţă şi aşa un palmares încât e o mare greşeală să te legi de el. A venit într-un moment delicat şi are şansa asta să fie cu echipa pentru un an. La sfârşit se trage linie şi se analizează ce s-a întâmplat.

Ando are campionate şi cupe, are experienţă internaţională în multe ţări, are carismă, personalitate puternică. E foarte greu şi pentru el să audă în fiecare zi că cei din conducere caută înlocuitori, că suporterii îl contestă.

Dinamo merită toate aprecierile pentru ultimii ani. Au ştiut să cureţe totul, au ştiut să se reorienteze în această situaţie. Au plecat de jos, au redus toate cheltuielile, au ştiut să scadă nivelul salariilor, să aducă jucători. A fost un club corect, a intrat în insolvenţă, s-a luptat şi a ieşit mai repede. O politică foarte bine pusă la punct”, a declarat Răzvan Lucescu conform Fanatik.

SFATURI DE LA MIRCEA LUCESCU PENTRU IONUȚ NEGOIȚĂ

„Andone e un băiat care a demonstrat că are valoare, a câştigat titluri, s-a adaptat uşor condiţiilor din fotbalul românesc, are şi o experienţă în afară.

Sigur că vine o generaţie nouă, care vrea să-şi facă loc, este normal, este legea vieţii. Va depinde în primul rând de rezultate, de forţa lui mentală”, a spus Mircea Lucescu.