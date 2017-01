Trei întâmplări memorabile povestite de Vali Badea: "Am dat gol cu Real Madrid după ce Becali mi-a dat un fir de păr din barba celui mai vechi călugăr de la Muntele Athos"

Miercuri, 18 Ianuarie

Fost atacant la Steaua între 2006 și 2008, Valentin Badea a relatat trei întâmplări savuroase din perioada în care a evoluat la formația roș-albastră, toate avându-l pe Gigi Becali în rolul principal.

1."Mi-aduc și acum aminte foarte bine de acel meci cu Standard. S-a jucat pe fostul «23 August». Înainte de meci, Gigi i-a spus lui Oli că a visat două oi și că trebuie să joc eu neapărat, pentru că voi marca două goluri. Oli a zis: «Da, Gigi, am înțeles!».

2. Apoi, la un meci, la Pitești, cu FC Argeș, i-a spus din nou că iar a visat două oi și că iar să mă bage că voi da gol. Dar Oli i-a spus: «Nu pot să-l bag pentru că simte ceva la picior». După meci, Oli i-a spus lui Gigi: «Cu Standard oricum juca pentru că Victoraș era accidentat, iar acum l-am menajat». Urma meciul cu Lyon în Champions League, dar tot am intrat și am dat pasă de gol, am câștigat cu 1-0.

3. Să vă mai spun una. Înainte de meciul cu Real Madrid - eu eram genul de jucător care nu putea să doarmă înainte de meci, eram agitat. După ce am mâncat, m-am dus în vestiar, îmi făceam ghetele și, deodată, m-am trezit cu dumnealui în vestiar lângă mine. «Hai încoace. Unde stai?», m-a întrebat. «Adu-mi gheata! Cu ce picior dai tu?». Cu dreptul, cu stângul nu e problemă. I-am adus gheata, a scos o hârtie și din acea hârtie, tocmai venise de la Muntele Athos, mi-a dat un fir de păr din barba celui mai vechi călugăr de la Muntele Athos. Și mi-a zis: «Azi vei da gol cu Real Madrid!». Și s-a întâmplat chiar să marchez, dar, din păcate, am luat patru de la ei", a declarat Vali Badea, la TV Digi Sport.