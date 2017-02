UPDATE Un nou termen în cazul dezafilierii Craiovei » Borcea le-a tras din nou clapa judecătorilor! Mititelu: "Cei 600.000 de oameni care au protestat în România au făcut-o și pentru Universitatea"

Articol de — Marius Mărgărit Miercuri, 08 Februarie, 10:44

Astăzi, la Curtea de Apel , a avut un nou termen în cazul dezafilierii de către FRF a Universității Craiova.

S-a decis ca cele două dosare, Craiova vs. Sandu, Dragomir, FRF, LPF și Craiova vs. Comitetul Executiv al FRF, să nu reunească, spre bucuria lui Mititelu

Următorul termen va avea loc pe 8 martie

Cristi Borcea nu a fost prezent în sală din cauza problmelor medicale

Adrian Stângaciu, jurstiul FRF, nu a fost prezent la Curtea de Apel, spunând că este la TAS. Judecătorii au spus că acesta riscă o amendă dacă nu se prezintă la următorul termen și ar putea fi adus cu mandat

La final, Adrian Mititelu a declarat că vrea ca Universitatea să reintre în fotbalul românesc începând cu sezonul viitor.

"Avem deja 6 ani decând Universitatea nu mai este în fotbal. Nu mai rezist. Vreau ca la vară să jucăm din nou, să refim puși în drepturi și să fim iar în fotbalul românesc. Chiar nu vreau să termine stadionul de la Craiova, ca să nu joace CSU pe el. Vreau să fie gata în septembrie, ca să jucăm noi pe el.

Am avut mari emoții cu OUG 13. La început nu mi-am dat seama, dar după aceea m-am gândit că Sandu și Dragomir puteau fi încadrați la abuz în serviciu și scăpau. Le mulțumesc celor 600.000 de oameni care au ieșit să protesteze. Au făcut-o și pentru Universitatea. Am ieșit și eu, deși la început nu mi-am dat seama ce pericol poate fi", a declarat Mititelu.

Știrea inițială:

Astăzi trebuiau să fie audiați Cristi Borcea, fost acționar la Dinamo și membru în Comitetul Executiv al FRF când Universitatea a fost dezafiliată, și Adrian Stângaciu, juristul FRF.

Borcea a trimis din nou prin avocatul său că nu poate veni din cauza problemelor medicale. Acesta este al 4-lea termen în care nu vine în sală. Stângaciu a cerut amânarea pentru că se află în Elveția, la TAS.

În plus, astăzi se va decide dacă se vor contopi cele două procese din cazul dezafilierii: Craiova vs. Sandu, Dragomir, FRF, LPF și Craiova vs. Comitetul Executiv al FRF.

Mircea Sandu și Dumitru Dragomir sunt prezenți în sală și urmează să vină și Adrian Mititelu.

ISTORICUL DEZAFILIERII U CRAIOVA

În 2013, Mircea Sandu și Dumitru Dragomir au fost trimişi în judecată de Direcţia Naţională Anticorupţie, în dosarul privind dezafilierea echipei de fotbal Universitatea Craiova. Cei doi au fost acuzați de abuz în serviciu și trafic de influență.

Pe 13 iunie 2016, Tribunalul București, prima instanță, a decis ca Mircea Sandu și Dumitru Dragomir să fie condamnați la 3 ani cu suspendare în cazul dezafilierii Universității Craiova.

DNA a făcut recurs imediat după aflarea sentinței. La fel au procedat și cei doi condamnați.

Conform sentinței care nu e executorie, Sandu și Dragomir trebuie să plătească o amendă de 80.000 de lei și trebuie să presteze 3 luni de muncă în folosul comunității. Atât LPF, cât și FRF trebuie să plătească amenzi penale, în valoare totală de 370 de mii de lei. Ceilalți membri CEx sunt absolviți de orice vină.

În plus, instanța a dispus că Adrian Mititelu trebuie să primească 1 miliard de lei, adică peste 220 de milioane de euro. Suma ar trebui plătită de Mircea Sandu, Dumitru Dragomir, FRF și LPF.

Procurorii DNA au cerut câte 14 ani de închisoare pentru Mircea Sandu și Dumitru Dragomir, adică pedeapsa maximă plus o treime spor de pedeapsă pentru circumstanțe agravante.

Componența Comitetului care a votat dezafilierea Universității, pe data de 20 iulie 2011:

1. Mircea Sandu - președinte FRF (a semnat)

2. Dumitru Dragomir - primvicepreședinte FRF (nu a semnat)

3. Octavian Goga - vicepreședinte FRF (a semnat)

4. Marius Stan - reprezentant al cluburilor din Liga I (a semnat)

5. Cornel Şfaiţer - reprezentant al cluburilor din Liga a 2-a (nu a semnat)

6. Marian Rusen - reprezentant al cluburilor din Liga a 2-a (a semnat)

7. Ștefan Stana - reprezentant al cluburilor din Liga a 3-a (a semnat)

8. Cristi Bobar - reprezentant al cluburilor din Liga a 3-a (a semnat)

9. Paul Costas - reprezentant al cluburilor de copii și juniori (a semnat)

10. Marian Palarie - reprezentant al cluburilor de fotbalul feminin (a semnat)

11. Vasile Avram - președinte CCA (nu a semnat)

12. Sorin Ţerbea - reprezentantul cluburilor de fotbal în sală (a semnat)