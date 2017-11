Urmările intrării horror a lui Cânu la Bărbulescu: "Mai avea puțin și-mi rupea ambele picioare"

Luni, 06 Noiembrie

Lucian Rusandu l-a iertat pe Gabi Cânu de eliminare la intrarea dură asupra lui Vali Bărbulescu. Mijlocașul celor de la Juventus s-a temut ca nu cumva să fie o accidentare gravă.

Fotbalistul celor de la Juventus a vorbit după meci și a explicat că nu a înțeles decizia arbitrului.

"Nu se poate să nu dai roșu la așa ceva. Mai avea puțin și îmi rupea ambele picioare. E intenționat, oricine a văzut. Arbitrul nu mi-a spus nimic, dădea din umeri.

Câteva secunde mi-a amorțit piciorul, m-a salvat apărătoarea. Apoi, am călcat și am văzut că e totul ok. Trebuie să-mi fac altă apărătoare, pentru că mi-a spart-o", a spus Bărbulescu la TV Digi Sport.