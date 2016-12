"Vă dați seama, dacă el e cel mai bun?!". Sdrobiș a caracterizat acid 4 nume importante din fotbalul românesc: Mutu, Hagi, Alibec și Șumudică

Articol de — Ionel Luţan Vineri, 23 Decembrie

Ioan Sdrobiş rămâne un privitor atent al sportului rege indiferent de nivelul despre care vorbim. "Părintele" a vorbit, la Sport Total FM, despre câteva aspecte actuale din fotbalul românesc.

Adrian MUTU: "Este un conducător în şort. Mutu are încă apucăturile de fotbalist. La cum vorbeşte are încă jambierele şi ghetele în picioare! Nu înţeleg de ce Andone îi acceptă aceste declaraţii. Că Mutu este o problemă pentru Andone şi antrenorul nu îşi poate face în linişte treaba, asta e clar. Trebuia pus la punct de la început . Şi Negoiţă îi permite şi nu inţeleg de ce. Problema e că nu numai la Dinamo există aceste probleme. Patronul nu ştie să fie patron la o echipă din România. Să se uite in vest, unde patronul nici nu se vede, nici nu se ştie cine e …

Denis ALIBEC: "Cred că nici nu-i va băga în seamă pe cei de la Steaua. Este un jucător foarte bun şi va face cum îl va tăia capul. Dacă cineva va indrăzni să îi dea lecţii va avea numai de pierdut. Astfel de jucători trebuie lăsaţi să joace cum vor ei şi unde vor ei. Ce dacă fumează? E un talent şi Romania nu prea mai are talente. Este libertin şi trebuie lăsat asa, ca aşa ştie să joace fotbal. Eu am avut jucători talentaţi la fiecare echipă şi mai toţi aveau probleme cu ţigările, cu băutura. Am avut aşa ceva şi la Oţelul ăla bun. Le dădeam eu jucătorilor să bea un Merlot la masă, nu pe ascuns, şi am câştigat şi am dus echipa în cupele europene.

Marius ŞUMUDICĂ: "Clubul Astra trebuie să-i mulţumească lui Şumudică pentru că Europa a ajuns să o cunoască. Aşa cum este el, o glumă, este meritul lui şi trebuie luat ca atare, felicitat, pentru că Romania va juca în continuare în Europa. Să ne gândim la ce nivel este fotbalul românesc dacă Şumudică este cel mai bun antrenor"

Gheorghe HAGI: "Nu este nicio surpriză faptul că Viitorul lui Hagi e pe primul loc în Liga 1. Asta inseamnă să tratezi serios fotbalul! Hagi a primit de la fotbal foarte mult şi da înapoi la fel de mult! La noi merge vorba aceea, « în ţara orbilor, chiorul este impărat! ».