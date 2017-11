Victor Pițurcă, ode pentru Olguța Vasilescu înaintea inaugurării noului "Ion Oblemenco": "Fără ea nu aveam stadion" + Șanse să vină antrenor la Craiova

maistor_kokir • 10 Noiembrie 2017, 20:21

sincer, Craiova ca echipa de club are cel mai bun stadion si cel frumos din tzara, la fel de sincer, ar fi pacat ca Pitzurca (desi e un antrenor mai bun decat altii precum Daum sau Puiu Iordanescu) sa vina antrenor la Craiova, eu chiar cred ca acest club are un viitor stralucit, peste ceea ce a reusit Craiova Maxima ... asta insemand, locul 2 in campionat an de an (in spatele Stelei) si calificari in primavara europeana an de an...