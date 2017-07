VIDEO+FOTO Iubiți și la 2.000 km de casă » Superatmosferă făcută de românii din Olanda la meciul lui FCSB

Articol de — Andrei Crăiţoiu Duminica, 02 Iulie, 22:20

Aproximativ 300 de suporteri români îmbrăcaţi în roş-albastru au venit azi la amicalul jucat de Steaua în Apeldoorn cu Oleksandria, 1-1 (Detalii AICI), şi au creat o atmosferă senzaţională, jucătorii fiind sufocaţi de afecţiunea acestora.

4 euro e o cafea la o terasă din localitatea unde Steaua îşi desfăşoara cantonamentul, dar şi preţul unui bilet de intrare la meciul de verificare cu ucrainenii de la Oleksandria. Cu o oră înainte de meci, baza unde urmează să se joace meciul e plină de fani stelişti, iar ei continuă să vină. Maşini cu numere de Olanda, de Belgia, de Franţa şi chiar de România şi-au făcut apariţia la stadion.

"Am venit din Belgia special pentru Steaua! Terminaţi odată cu tâmpeniile şi spuneţi-le celor de acasă că echipa asta e Steaua, nu FCSB! Ne-am făcut de râs destul în toată lumea. De ce toată lumea de aici are tricouri şi treninguri pe care scrie Steaua? De ce nimeni nu are FSCB?", spune Paul, un român, inginer IT.

"Suporterilor din România le urăm bine aţi venit în Olanda", se aude la staţia de amplicare a bazei. Iar fanii aplaudă la scenă deschisă atunci când jucătorii sunt prezentaţi. Gnohere, Budescu şi Teixeira sunt cei mai ovaționați. Alibec şi MM sunt sufocaţi de fani şi semnează autografe la foc continuu pe tricouri, poze, postere şi simple hârtii.

Chiar dacă e doar un meci amical, fanii fac gălăgie pe margine, scandează şi îi aplaudă pe favoriţi. Dică iese de la vestiare, vacarmul roş-albastru se declanşează din nou. "Dică, Dică, Dică", şi cu salutul în ole-uri al fostului căpitan din Ghencea începe meciul.