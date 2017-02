VIDEO Rivaldinho o duce pe Dinamo în Europa » Presa internațională a dedicat pagini întregi transferului

becalidinamovit • 08 Februarie 2017, 13:43

Postat de unico_biancorossi pe 08 Februarie 2017, 12:51

ii joaca impreuna, daca fac echipa. chiar Ando a declarat. pot juca in 4-3-3, 4-4-2, 4-3-2-1 (cu brazilianul putin retras). 3-4-3, sau chiar superofensivul 3-2-3-2. brazilianul poate evolua extrema, nu doar varf impins sau varf 2. eu as fi adeptul unei formule 3-2-3-2 in alcatuirea : branescu/hanca-nedelcearu-dielna/busuladzic-nistor/bumba-palic-bawab/rivaldo jr-adam nemec. in locul lui palic poate intra bumba, daca vine si el, in locul lui busuladzic sau nistor poate juca mrzjlak sau cum il cheama pe croatul care se spune ca vine la Dinamo. mahlangu poate si el sa mai joace, in extrema. ar fi si un prim 11 forte, si o banca forte, unde ar lua loc cu demnitate si cecarelli si maxi oliva si luka maric si romera, dar si gratiosul felipao petardinho.