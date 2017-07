VIDEO Singurul lucru pe care Olăroiu l-ar schimba la meciul cu Middlesbrough: "La un moment dat, i-am zis lui MM să le transmită ceva jucătorilor. A venit pe bancă și m-a lăsat mască!"

the_gunner • 04 Iulie 2017, 14:25

Atunci , cu Boro ,CO a aratat ce fel de antrenor este .Habar n-a avut despre tacticile folosite de McClaren .Se stia ca in a doua il va introuce pe Macarone pe etrema stinga .Toata lumea din PL stia miscarea ,numai CO din liga romaneasca habar n-avea .Nesu ,omul care l-ar fi anihilat pe italian ,era pe banca ,Steaua avea 2-0,iar Dica juca aiurea,dar CO era preocupat sa "rupa "jocul . Cu Nesu in locul lui Dica Steaua s-ar fi calificat in finala , dar urma ...Sevilla ,cea mai buna echipa europeana la momentul respectiv .