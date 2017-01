"Vizonul" la Steaua, pe 250.000 € » Culisele primului transfer pe axa Dinamo-Steaua după 23 de ani: Ana a intermediat!

Articol de — Victor Vrînceanu Sambata, 07 Ianuarie

Aflat în ultimele 6 luni de contract, Gnohere s-a înţeles ieri cu Becali. Finanțatorul Stelei spune că l-a convins și pe "astralul" Junior Morais.



Gigi Becali s-a ţinut de ce a promis încă din septembrie! I-a "furat" pe atacantul Harlem Gnohere, 28 de ani, de la Dinamo şi pe fundaşul de bandă al celor de la Astra, Junior Morais, 30 de ani.

Chiar dacă situaţia identităţii Stelei este una incertă, finanțatorul vicecampioanei continuă politica de a cumpăra tot ce există mai bun în România.

Salariu de 15.000 €

Intrat prin telefon la DigiSport, patronul Stelei a dezvăluit detaliile afacerii: "Să ştie toată lumea: eu nu mint! Morais a semnat deja şi va veni din vară, dacă nu mă înţeleg acum cu Astra. M-am înţeles şi cu Dinamo, şi cu «Vizonul». În acest moment semnează pe trei sezoane şi jumătate. A fost dorinţa jucătorului să mai adăugăm un an. Mâine cu siguranţă va pleca în cantonament cu echipa. Lui Dinamo îi dau 250.000 €, lui Gnohere 50.000 € la semnătură, iar salariul lunar va fi de 15.000 € pe lună. Dinamo n-avea cum să îi dea aşa salariu".

Ana a intermediat

Deşi impresarul lui Gnohere este Luana Rednic, fiica lui Mircea, transferul a fost intermediat de Anamaria Prodan, lucru confirmat chiar de Gigi: "Am făcut transferul prin Anamaria Prodan, nu am vorbit direct cu Negoiţă". Este de notorietate însă relaţia strânsă de prietenie dintre Anamaria şi familia Rednic.

Deşi este interzis ca un club să contacteze un fotbalist aflat sub contract care nu este în ultimele şase luni ale înţelegerii, Harlem a fost dat de gol de patronul Stelei: "Gnohere a păstrat tot timpul relaţia cu noi, eu nu am vrut să mă văd cu el pentru că era sub contract cu Dinamo. El niciodată nu s-a dezis de Steaua. A fost caracter, aşa sunt şi eu".

Omul de legătură dintre vicecampioană şi atacantul francez a fost Wilfred Moke, care e prieten foarte bun cu Harlem. Moke a fost vocea lui Gnohere în perioada în care atacantul nu avea dreptul să comunice cu Steaua.

Concurent pentru Alibec?

Întrebarea care se pune acum este cum va fi folosit "Bizonul", având în vedere că Steaua îl are şi pe Alibec, care este un atacant de aproximativ acelaşi profil, cu fizic masiv, de forţă.

Gigi susţine că a discutat deja în această privinţă cu Mihai Stoica: "M-am consultat şi cu MM pentru Gnohere, am zis că e un jucător cât de cât tehnic şi merită să îl luăm. Acum trebuie să vadă Reghe cum merge jocul cu el şi cu Alibec pe teren în acelaşi timp. Trebuie văzut cum e mai bine".

Expulzat din cauza lui Gigi

Telenovela Gnohere la Steaua a început prin septembrie 2016, când Becali a început să declare că îl va lua pe atacant în iarnă. Enervaţi de faptul că Harlem a negociat încă de pe atunci cu rivalii tradiţionali, oficialii lui Dinamo l-au trimis pe masivul vârf la formația secundă, unde a şi bifat meciuri şi goluri. În cele din urmă, acesta a fost primit înapoi la echipa mare, dar a încetat să mai impresioneze.

Cumpără Chiajna?

Becali a dezvăluit la Digi şi ce plan are în cazul în care pierde procesul cu CCA: "Luni mă întâlnesc cu primarul de la Chiajna. M-a sunat să ne vedem, că îmi dă echipa. Dacă se întâmplă ceva, am direct formaţie în prima ligă. Dacă e să pierd procesul, investesc 20 de milioane la Concordia şi iau titlul din primul an. Toţi jucătorii îi transfer acolo şi o să vină sub formă de împrumut la Steaua. Totul legal, nu e nici evaziune fiscală, nici nimic".

"Dinamo nu se bate cu mine, deocamdată! Eu îi fac milionari, de aia vor toți la Steaua. Antrenori, jucători, eu îi fac milionari. Pintilii, de exemplu, a câștigat vreo 3 milioane de euro!"

Gigi Becali, patron Steaua, la Digi "Nici Teixeira, nici Junior Morais nu vor pleca de la Astra până în vară. Sunt surprins de declaraţia domnului Becali, nu știu ca Morais să fi bătut deja palma cu Steaua"

Dani Coman, preşedinte Astra

24goluri în 58 de meciuri are Gnohere la Dinamo în toate competițiile, într-un sezon și jumătate (17/45 în Liga 1, 2/6 în Cupa Ligii, 5/7 în Cupa României)

6goluri în 187 de meciuri a marcat Morais în Liga 1, all-time



900.000 €valorează Gnohere în acest moment. Junior e cotat la 1,8 milioane €