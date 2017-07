Lichidatorul Rapidului oferă detalii despre marca Rapid: "Acum, nu poate exista o echipă numită așa" » Ce spune despre palmares, licitație și intenția Primăriei

Marti, 04 Iulie, 11:18

Daniel Tudorache, primarul sectorului 1, dorește să preia clubul Rapid în subordinea instituției pe care o conduce. (Vezi detalii)

Mihai Florea, lichidatorul judiciar al Rapidului, a vorbit despre inteția Primăriei sectorului 1 și a dat mai multe detalii despre situația în care se află palmaresul și marca Rapid.

"Eu cunosc din presă intenția Primăriei sectorului 1 de a reînființa Rapid. Nu am avut niciodată discuție oficială cu domnul primar. Rapid poate fi reînființat de cineva care vine și cumpără marca, sigla și culorile clubului FC Rapid.

Din punctul meu de vedere și al legislației din România, AFC Rapid nu are cum să fie continuatorul FC Rapid. Dacă vrem să facem ceva sănătos pentru Rapid, nu ar trebui să creăm confuzie între aceste entități.

Noi trebuie să vindem un brand. Iar un brand ca Rapid nu e un set de oale. Am lansat anunțul pentru oferta de evaluare acum două săptămâni. Practic, licitația va fi programată după ce am o evaluare. Am anticipat că evaluarea va putea fi făcută în perioada iunie - iulie, sau august și am putea să avem licitația în luna octombrie.

Nicio entitate nu poate folosi marca Rapid în acest moment, într-un campionat sau altă formă de organizare. Am notificat FRF, LPF și AMFB să nu permită înscrierea în campionat a unei echipe care să folosească numele Rapid, pentru că nu e corect. Cine vrea, poate să vină să închirieze marca, până la licitație", a spus Mihai Florea la TV Digi Sport.