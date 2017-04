LIVETEXT DE LA CURTEA DE APEL Un nou termen în cazul dezafilierii Craiovei » Dragomir face acuzații-șoc: "Băsescu m-a amenințat! Mi-a spus că mă termină. De aici a pornit scandalul"

vlad_123 • 26 Aprilie 2017, 13:46

Postat de fcu1948 pe 26 Aprilie 2017, 13:13 O sa plateasca lei cati nu are nici savana africana. Lasa soparlele, ca nu tine la instanta cu asa ceva!

Am vorbit mai demult despre continuitatea in societatea comerciala. Vad ca nea miti obisnuia sa schimbe societatile comerciale cand se umpleau de datorii. Totusi cum functioneaza? Se transfera Stiinta automat de pe o societate comerciala pe alta? Sau ramane pe cea veche? Ca vad ca aveti doua variante: SC Fotbal Club U Craiova SA sau FCSC U Craiova SA. Sau totusi este vorba despre continuitatea in patron si voi intr-adevar asteptati cu disperare ciorba de la perinita?