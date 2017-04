"Pele" Buga, decisiv în Liga a treia » Golul său menține echipa sa pe primul loc

Articol de — Iulian Cuibar Vineri, 14 Aprilie, 20:00

AFC Hărman a câștigat derby-ul județului, 1-0 cu Olimpic Cetate Râșnov, rămânând astfel pe prima poziție a clasamentului în seria I a Ligii a 3-a.

După o primă repriză în care cele două echipe s-au apropiat doar timid de poartă, râșnovenii au trecut pe lângă gol în debutul părții secunde , iar Mugurel Buga a ratat și el deschiderea scorului trimițând mingea în bară.

Veteranul" Hărmanului (39 de ani) a marcat însă din apropiere în minutul 54, menținându-și altfel echipa pe primul loc al seriei.

"Ne bucurăm că am învins în derbyul Brașovului, nu a fost deloc ușor, Ŕâșnovul oferind o replică bună. Noi am jucat slab în prima repriză, pentru ca apoi să reușim să ne impunem jocul.

E normal ca Buga să fie decisiv, la valoarea și experiența lui. Atât timp cât va fi sănătos, va fi cel mai bun de pe teren la fiecare joc", a spus Florin Stângă, antrenor-jucător la AFC Hărman.

"Nu am jucat deloc rău în prima parte, iar chiar după pauză am fo putut deschide scorul. Până la urmă, Hărmanul e echipa mai valoroasă și le urez succes în lupta pentru promovare. E bine că am ieșit cu puncte din durlurile cu ei și cu Ciucul. Sperăm să terminăm campionatul în primele opt, am arătat în acest retur că putem juca un fotbal bun. La vara vom analiza întreg sezonul și vom vedea ce e de făcut"Daniel Bona, antrenorul lui Olimpic Cetate Râșnov