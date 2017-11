EXCLUSIV Contra, față-n față cu oameni din fotbalul românesc » Serie de întrebări tari pentru selecționer: "Nu crezi că insişti cu jucători cu vârste cam înaintate?"

Articol de — Justin Gafiuc, Marius Mărgărit Marti, 07 Noiembrie, 16:16

Selecționerul Cosmin Contra a răspuns la 10 întrebări adresate de oameni din fotbalul românesc, inclusiv doi jucători pe care i-a convocat pentru meciurile cu Turcia şi Olanda.

Prin intermediul Gazetei Sporturilor, Cosmin Contra a acceptat să răspundă întrebărilor venite din partea unor oameni de fotbal. Foşti şi actuali fotbalişti, antrenori, colaboratori au vrut să ştie care sunt planurile noului selecţioner pentru următoarea campanie de calificare pe care echipa naţională o va începe din toamna anului viitor.

Emeric Ienei: Ai fost mereu ambiţios ca jucător şi ai arătat-o şi ca antrenor. Te-ai gândit cum să gestionezi această ambiţie în relaţia cu jucătorii, astfel încât să nu devină o povară pentru ei?



- Nu cred că transmițând jucătorilor această ambiţie, ei ar percepe-o ca pe o povară. Eu zic că efectul este total invers.

Adrian Mutu: Îţi doreşti naturalizarea vreunui jucător la echipa naţională?



- Vom face o listă, o să discutăm, să vedem dacă sunt jucători care pot creşte valoarea echipei naţionale. Dacă nu, nu cred că are rost să naturalizam, deocamdată, pe cineva.

Ciprian Marica: Poţi nominaliza trei puncte sensibile pe care le-ai găsit la echipa naţională când ai preluat lotul?



- În cele două partide pe care le-am jucat am simţit doar că ne lipseşte încrederea aceea de a face mai mult pe faza de atac. În rest, nu aş putea numi alte aspecte sensibile, negative. Am simţit că jucătorii au avut atitudine, dăruire, inclusiv atmosfera a fost foarte bună.

Ovidiu Hoban: Cât timp ai de gând să rămâi pe banca echipei naţionale?



- (Amuzat, mirat) Hoban a întrebat asta?! Păi, sper să rămân cel puţin până la Campionatul European din 2020. Să ne calificăm, să mă aşez pe banca echipei naţionale la un turneu final. Ar fi un vis împlinit.

Gicu Grozav: Dacă ne calificăm la Euro 2020, jucând şi acasă, avem forţa să trecem mai departe de grupe?



- Eu zic că da. Cu avantajul de a juca în faţa propriilor suporteri, eu zic că trecem şi dincolo de grupe. Dar până acolo mai e, să ajungem noi la Euro.

Ion Crăciunescu: Nu crezi că insişti încă de la începutul mandatului cu jucători cu vârste cam înaintate, în loc să propui încă de acum fotbalişti mai tineri?



- Vor veni şi jucători mai tineri, sunt mulţi de mare perspectivă la echipa U21, dar, pentru mine contează doar forma de moment, nu vârsta. La echipa naţională trebuie să aduci jucători care te pot ajuta în acel moment.

Emeric Dembrovschi: Care ar fi primele măsuri pe care ai vrea să le implementezi, cu ajutorul Federaţiei, pentru ieşirea din impas a fotbalului românesc.



- De exemplu, această regulă cu jucătorul U21 a făcut ca echipa naţională de tineret, după foarte mult timp, să aibă şanse mari de calificare. Eu cred că putea să fie dusă chiar mai departe, să crească la doi numărul jucătorilor de U21 care să fie prezenţi în acelaşi timp pe teren. În perspectivă, ar fi o măsură extraordinară pentru fotbalul românesc.

Ioan Andone: Chiricheş nu prea joacă la Napoli, Grigore e într-un fotbal mai slab, Moţi are o vârstă, Nedelcearu se confruntă cu probleme de comportament, Pintili şi Hoban sunt şi ei veterani. În acest context, cum vezi, pe termen scurt şi mediu, rezolvarea problemelor din axul central al apărării şi la nivelul mijlocașilor la închidere?



- Nu sunt de acord că avem probleme. Chiricheş are şi perioade când joacă, la o echipă care e poate cea mai în formă din Europa. Grigore nu e într-un campionat aşa tare, dar, acolo, credeţi-mă, se pune accentul pe atacanţi de valoare, iar el, ca fundaş central, e testat din plin. Moţi joacă de mult meci de meci, e titular de bază la Ludogoreţ. Am adus deja un jucător acolo, pe Bălaşa, care are evoluţii bune la echipa de club. Pe Nedelcearu l-am antrenat şi la Dinamo, ştiu ce poate. Dacă scapă de problemele disciplinare, poate ajunge şi el repede la lotul mare. Despre Pintilii şi Hoban, să nu uităm că au fost oameni de bază la calificarea la Euro 2016. Mai e Răzvan Marin, deja o certitudine, Nedelcu, care joacă din ce în ce mai bine, Cicâldău, care se remarcă tot mai mult la "tineret".

Ianis Zicu: Orice antrenor modern trebuie să ia în calcul statisticile individuale ale fiecărui jucător. Ce ne spun datele din ultimele 10 meciuri? Este bine ca strategia de joc să plece de la această valoare?



- Statistica ajută, dar nu e definitorie. Ai date, informaţii, le analizezi, le poţi cere jucătorilor să îmbunătăţească unii parametri. Dar ceea ce vezi tu, ce simţi, ce lucrezi zi de zi, contează mai mult.

Viorel Hizo: La ultimele turnee finale, media de vârstă a selecţionerilor a depăşit 60 de ani. Cum vei trece peste handicapul experienţei reduse, din acest punct de vedere?

- Să ştiţi că în ultima vreme a apărut moda antrenorilor mai tineri. Lipsa de experienţă este un handicap, dar nu cred că este decisiv. Chiar dacă am numai 7 ani de antrenorat, m-am lovit de foarte multe probleme, situaţii, experienţe care te fac să fii mai puternic, să gestionezi anumite momente mult mai bine.