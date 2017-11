Grozav, după "dubla" cu Turcia: "E una dintre cele mai frumoase seri din cariera mea"

Joi, 09 Noiembrie, 22:21

Gicu Grozav reușit două goluri în partida amicală câștigată de România în fața Turciei, scor 2-0, pe stadionul "Dr. Constantin Rădulescu" de la Cluj.

"Mă bucur că am câștigat și că am marcat. E poate una dintre cele mai frumoase seri din cariera mea. Sunt foarte bucuros. Acum ne așteaptă un meci foarte greu cu Olanda. Nu contează ce număr am purtat, ci cum îți faci treaba pe teren.

Mister ne-a spus să facem presing avansat.

M-am simțit bine la Cluj. Noi de fiecare dată când intrăm în teren vrem să câștigăm, dar nu mereu ne iese. Sperăm ca și în meciurile oficiale să facem jocuri bune. Azi a fost o seară grozavă!", a declarat Grozav la Pro X.

Pentru România urmează partida amicală cu Olanda, de pe 14 noiembrie, de la ora 21:00.

