Primele reacții din tabăra naționalei U21 după remiza cu Portugalia: "Jos pălăria în fața jucătorilor, au făcut un meci fantastic"

Vineri, 10 Noiembrie, 21:09

Naționala U21 a obținut un rezultat bun în fața Portugaliei, 1-1, într-un meci contând pentru preliminariile CE 2019.

Daniel Isăilă, selecționerul echipei, s-a declarat încântat de remiza obținută de "tricolori" în fața echipei lusitane.

"Vreau să scot pălăria în fața băieților, au făcut un meci fantastic în fața unui adversar foarte bun. Mă bucură jocul, am avut multe momente în care am dominat, ne-am creat multe șanse de a marca. Am avut noroc pe finalul primei reprize, dar, per total, e un rezultat pozitiv și suntem încrezători pentru viitor.

Le-am spus la pauză că au jucat foarte bine. Le-am explicat băieților că majoritatea ocaziilor portughezilor au venit în urma unor faze ale noastre. Cu mai multă atenție la finalizare, am fi putut câștiga.

Gândurile mele se îndreaptă către meciul din Țara Galilor. Jucătorii mei au suferit fizic pe final, preocuparea noastră e să-i refacem înaintea deplasării lungi din Țara Galilor. Nu va fi ușor, dar trebuie să fim capabili să trecem peste astfel de momente dificile.

Mă bucur că am ocazia să lucrez cu acești jucători talentați. Ne dorim să continum pe această linie și mizez pe foamea de rezultate a jucătorilor. E o grupă nebună, cu rezultate surprinzătoare, sunt cinci echipe care se bat pentru primele două locuri", a declarat Isăilă.

"Răzvan Marin va pleca la prima echipă, își dorește și el să joace acolo" Daniel Isăilă

Dennis Man a avut o prestație solidă în meciul de azi, reușind să marcheze cel de-al doilea gol al carierei în tricoul naționalei U21.

"Am întâlnit o echipă bună, cu jucători de calitate. Mă bucur că am reușit să înscriu. E un punct foarte bun pentru noi, ne menține acolo în față. Domnul Isăilă ne-a spus că suntem jucători foarte buni, la pauză ne-a spus să ieșim pe teren și să jucăm, să nu facem de rușine țara. Am ieșit pe teren și am jucat foarte bine.

Cel mai greu joc va fi în Țara Galilor. Va fi mai greu decât cu Portugalia. Trebuie să pregătim meciul foarte bine și să demonstrăm pe teren că avem valoare. Mai avem multe meciuri, trebuie să muncim în continuare. Fiecare simte că ne putem califica, sper să demonstrăm asta și pe teren.

Ne-am bucurat că am fost susținuți de atâta lume, sper că nu i-am dezamăgit", a declarat marcatorul golului României, la TV Digi Sport.

Răzvan Marin, jucătorul primei reprezentative trimis la tineret pentru duelul cu Portugalia, a comentat și el egalul cu lusitanii, dezvăluind că nu e sigur dacă va face deplasarea alături de națională în Țara Galilor, acolo unde România va juca pe 14 noiembrie.

Răzvan Marin: "A fost greu cu Portugalia. Spre sfârșitul meciului am avut crampe. Vin dintr-un campionat puternic, în Belgia, unde mereu am evoluat titular în ultimele șase-șapte meciuri. Am alergat foarte mult, dar, per total, e un rezultat foarte bun.

Am început meciul bine, a venit golul lor. Domnul Isăilă ne-a spus să fim mai agresivi, să nu mai cedăm atâtea mingi.

Urmează meciul din Țara Galilor, nu știu dacă voi merge. E posibil să merg la naționala mare pentru meciul cu Olanda. Dacă voi merge, voi face tot posibilul să mă recuperez și să dau totul pe teren pentru a ajuta echipa națională.

Sperăm să ne calificăm, băieții au făcut o treabă foarte bună până acum. Trebuie să muncim în continuare și să demonstrăm pe teren că avem valoare", a declarat și mijlocașul lui Standard.

"E un rezultat bun, ținând cont că am fost conduși. Știam că vom reveni. Am avut foarte multe ocazii. Avem un grup extraordinar, nu avem cum să ne speriem de cineva" Alexandru Cicâldău "Sper să nu mai facem pași greșiți. Deja ne gândim să nu mai pierdem. Noi și cu portughezii ne vom bate pentru calificare, deci acest punct e foarte important. Suntem ca o familie, ne cunoaștem de atâta timp, e un avantaj uriaș" Cristi Manea

Vezi și: FOTO Aur nou! România a dominat Portugalia, 1-1, ca pe o echipă de ligă inferioară și păstrează șanse mari de calificare la Euro 2019